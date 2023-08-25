英超特攻｜曼城征錫菲聯爆強弱之戰　藍月輕鬆斷刀片

新一季英超開賽兩周，兩連勝的曼城今周作客兩連敗的錫菲聯，完全是強弱之爭，「藍月亮」要取勝亮無難度，問題是能贏多少球？（球賽編號：FB4735，8月27日晚上9時開賽，NowTV 621台直播）



曼城今季有隊長根度簡轉投巴塞隆拿，主將奇雲迪布尼又重傷要長唞，令主帥哥迪奧拿又要改變戰術。艾寧夏蘭特的中鋒位置不變，但其前鋒拍擋不再是分列兩條邊路，而是由艾華利斯及菲爾科頓任輔鋒，在中路支援，三人在禁區頂的互傳、走位拉扯，上周對紐卡素時便令對方守將疲於奔命，其中艾華利斯接應科頓射入建功，而夏蘭特如果「生性」一點，相信亦有入球。

夏蘭特首周梅開二度，上仗卻浪費了不少機會，今周能否重拾射門鞋？（Getty Images）

夏蘭特上季以36球榮登英超神射手，他去季首仗入了兩球，次仗未有入球，今季的狀況一模一樣；上季在第3仗入球後，夏蘭特的勇態便一發不可收拾，連續8場入波，且看今季他缺少了迪布尼的供應下，能否再繼續如取如攜。

「升班馬」錫菲聯今季在兩名主力伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）及辛達貝治（Sander Berge）離隊，兩人上季合共貢獻了20個聯賽入球，佔全隊總入球接近三份之一，勢大大影響球隊的攻擊力；幸而，新兵古斯達禾咸馬（Gustavo Hamer）上場對諾定咸森林時射入靚波，雖然球隊以1：2落敗，但總算在英超取得第一球。

艾華利斯上周妙射建功，帶領曼城以1：0小勝紐卡素。（Getty Images）

錫菲聯新兵新兵古斯達禾咸馬上仗對諾定咸森林時，射入一記世界波。（Getty Images）

兩軍強弱懸殊，過去5次交手，曼城悉數取勝，不過除了上季足總盃4強以3：0大勝外，「藍月亮」鮮有大炒錫菲聯，其餘4仗一次2：0，3次1：0，所以今次碰頭「主勝」雖然穩開，但曼城能否大勝卻屬疑問。