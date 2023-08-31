英超特攻｜阿仙奴迎曼聯合演兵魔之戰　入球「大」放送

今季大事增兵競逐英超錦標的阿仙奴，上周多打一人下竟被富咸逼和，今周續於主場出擊，面對勁敵曼聯，務必要打醒十二分精神，才能繼續追趕3戰全勝高踞榜首的曼城。



阿仙奴今季重金收購了夏維斯、迪格蘭賴斯及祖利安添巴，前中後都加強了戰力，可是添巴初來埗到便重傷長唞，夏維斯又遲遲未入局，只得賴斯保持上佳水準，令球隊的整體演出未達預期，今季聯賽首兩仗雖連挫諾定咸森林與水晶宮，但其實表現未算有說服力，上仗2：2遭富咸逼和，更反映出球隊抗壓能力依然不足。

阿仙奴在比賽尾段多打一人，卻被富咸追成2：2平手，慘痛失分。（Getty Images）

不過，幸好現時只屬季初階段，「兵工廠」主帥阿迪達仍有時間與空間調整戰術，以及讓新兵夏維斯加快融入球隊的體系；另外，鋒線大將加比爾捷西斯也告傷癒，上仗曾後備披甲，有這名巴西前鋒在陣，可望加強前線的組織與入球能力。

曼聯今屆同樣增添了不少新兵，但中場美臣蒙特與隊長般奴費南迪斯的分工不太清晰，另一新加盟的前鋒凱倫亦因傷缺陣，令「紅魔鬼」新一季的表現亦難以稱善：首仗驚濤駭浪下小勝狼隊，次仗更以0：2不敵熱刺，以及上周3：2力挫少打一人的諾定咸森林。

夏維斯暫時未融入阿仙奴的攻擊體系，上陣3場暫未有入球或助攻。（Getty Images）

傷兵問題亦頗令曼聯主帥坦赫格頭痛，美臣蒙特因傷缺陣，還有老將基斯甸艾歷臣頂替，但中堅華拉尼及左閘勞基梳爾倦勤，可能影響更大，域陀連迪路夫或哈利馬古尼勢出任正選中堅，由於另一左後衛杜維爾馬拉西亞也受傷，所以達洛治恐要串演左閘。

曼聯後防大將華拉尼受傷，連迪路夫（左）或哈利馬古尼勢任正選中堅。（Getty Images）

兩隊實力接近，勝負難料，但翻查往績，近4次對壘總入球都超過3球；加上阿仙奴新一季防線未穩、曼聯後防亦多傷兵，雙方防守力皆告一般下，不如博今仗再出現「大」手交易更穩陣。