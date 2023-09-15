英超特攻｜阿仙奴作客愛華頓　兵工廠「大」手掃糖

上場驚險殺退曼聯的阿仙奴，今季保持不敗，繼續向榜首的曼城施壓，他們今周則作客未嘗一勝的愛華頓，對着這粒「拖肥糖」是否實食無黐牙呢？（球賽編號：FB5563，9月17日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴今季加入了迪格蘭賴斯及夏維斯特猛將，除了先贏社區盾外，聯賽亦取得3勝1和的不俗戰績；不過，夏維斯表現依然患得患失，也令主帥阿迪達以他來輔助馬田奧迪加特、形成中場進攻雙核的如意算盤暫未打得響。

迪格蘭賴斯極速融入阿仙奴體系，在攻守兩端都交出上佳表現。（Getty Images）

幸而，賴斯極速融入球隊，司職防中的他不單能保護防線，還不時伺機助攻，上場對曼聯時便在補時階段取得加盟球隊以來的首個入球；另外中鋒加比爾捷西斯久休復出，上場後備入替單刀「埋齋」一球，顯示狀態已回復得八八九九，可讓阿迪達排陣或調動更見靈活。

愛華頓上季瀕臨降班，最後一場贏波才壓過李斯特城保住英超一席，可是今季開季表現依然差勁，經歷3連敗後，上場勉強作客逼和「升班馬」錫菲聯，他們跟另外兩支「升班馬」般尼及盧頓，恐怕將繼續在護級區泥漿摔角。

愛華頓為改善攻力，增添了葡萄牙中鋒比圖，他在「處子戰」亦射入了一球。（Getty Images）

「拖肥糖」首3場未有進帳，為改善攻力，在轉會窗結束前從烏甸尼斯簽入了高大中鋒比圖，這名葡萄牙射手在「處子戰」聯賽盃對唐卡士打即有入波，助球隊以2：1反勝；隨着伊禾比及​​迪馬雷格雷兩名攻擊手雙雙離隊，比圖與另一新兵丹祖馬將是愛華頓今季的進攻泉源。

阿仙奴與愛華頓對壘，很多時會上演大手交易。（Getty Images）

兩軍近4場對賽，有3場入球超過2球；阿仙奴今季4場聯賽，亦有3場入球超過2球；加上愛華頓加強了鋒力，今場無論勝負誰屬，入球大都是穩開。