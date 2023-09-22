英超特攻｜阿仙奴迎戰熱刺　北倫敦打吡做「大」騷

兩支倫敦勁旅熱刺與阿仙奴今季英超開局理想，皆取得4勝1和的不敗戰績，同得13分，分列第2及4位，也令這場由阿仙奴主場出擊的「倫敦打吡」更添話題，一場「大」戰勢所難免。（球賽編號：FB5943，9月24日晚上9時開賽，NowTV 621台直播）



或許因為「倫敦打吡」的熾熱氣氛，兩軍對碰往往有大手交易，近5次對壘便有4次總入球超過2球。值得留意的是，「兵工廠」於聯賽主場迎擊熱刺鮮逢敗績，上次主場不敵同市宿敵，已是2010年11月的事；而近5次阿仙奴主場面對熱刺，取得4勝1和佳績，每場的總入球亦超過2球。

今季新加盟熱刺的占士麥迪臣，迅速融入球隊，今季已一貢獻了2入球2助攻。（Getty Images）

阿仙奴今季加入了迪格蘭賴斯及夏維斯的新兵，加上去季打起的尼基迪亞、已傷癒復出的加比爾捷西斯，以及上場一箭定江山的杜沙特等，前線可謂人才濟濟，雖然兩場作客都是險勝一球，但在主場出擊卻特別醒神，3場主場2勝1和，每場都入兩球或以上，上場主場便以3：1力挫曼聯，也令這3場主場的總入球都超過2球。

熱刺今季有隊長哈利卡利轉投了德甲的拜仁慕尼黑，新任主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）雖帶領些路迪贏了不少錦標，但履歷上卻沒有歐洲五大聯賽的執教經驗，豈料主將出走、新帥上任，熱刺卻取得出色戰績。

杜沙特雖然正選機會不多，但上仗對愛華頓時一箭定江山，助阿仙奴全取3分。（路透社）

熱刺今季有不少新兵加盟，但最重要的收購是進攻中場占士麥迪臣，這名英格蘭中場既支援新任隊長孫興慜攻堅，死球處理也有一手，今季上陣5次已有2入球2助攻，是球隊5場攻入13球的進攻命脈。

阿仙奴前線可謂人才濟濟，在主場出擊更加特別醒神。（Getty Images）

往績有利大手交易，加上兩軍進攻火力十足，因此今場無論誰勝誰負，「入球大」都是穩開。