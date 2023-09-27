馬會推出「派彩快」功能　可鎖定利潤或止蝕　幾時派彩由你話事

「派彩快」已於9月25日推展至所有數碼平台，包括馬會投注三合一App。



「派彩快」可以讓顧客在足球賽事截止下注前，以馬會的投注三合一App「派彩快」頁面上所提出的「派彩快」建議金額享受提早派彩。投注人士可利用此新功能去鎖定利潤（即俗稱「割禾青」)；或止蝕（即俗稱「投降輸少啲」)。

「派彩快」增加了投注的靈活性，有助顧客作出更適合自己的投注策略，並享受更佳的即場投注體驗。

「派彩快」實際如何應用，不妨看看以下兩個例子。

「派彩快」例子1：鎖定利潤，即俗稱「割禾青」

以這場利物浦主場對阿仙奴為例，這場比賽有「派彩快」選項，用家投注主隊利物浦會贏波，當比賽進行至上半場尾段，利物浦領先阿仙奴2：1，如果此比數維持到最後，用家可獲圖中顯示的最高派彩$2060。不過實際情況是補時階段利物浦後防主受傷令比賽出現不穩定因素。

這時用家如果想鎖定利潤，可自行決定使用「派彩快」進行提前派彩，便可把原本已下注的$1000的注額「鎖定利潤」，便可獲提早派彩$1510.1（已包括$1000注額）。

不過，若決定使用「派彩快」進行提前派彩後，比賽最終賽果利物浦勝負如何，皆不影響已使用「派彩快」提早結算的金額，即使利物浦最終勝出，用家亦不會得到投注利物浦贏波的最高派彩$2060。

「派彩快」例子2：止蝕減少損失，即俗稱「投降輸少啲」：

以這場曼城主場對曼聯為例，這場比賽有「派彩快」選項，用家投注主隊曼城贏波，但上半場時曼城已落後曼聯1：2，半場尾段更有射手受傷離場，攻勢難有起色，假如維持現況到完場，用家便會失去所有投注金額。用家此時可以決定使用「派彩快」進行提前派彩，便可把原本已下注的$1000的注額「止蝕 」取回$531.7。

不過，若決定使用「派彩快」進行提前派彩後，無論比賽最終曼城勝負為何，皆不影響已使用「派彩快」提早結算的金額，即使最終曼城反勝，客戶亦不會得到該注的最高派彩$1850。

本功能適用於指定賽事的賽前預售及即場投注的指定單場注項投注，顧客可在球賽截止投注前（包括不設即場投注賽事），以「派彩快」頁面上的建議金額提早結算，獲得派彩。

「派彩快」會在以下時段提供服務：

•賽前預售賽事 （沒有即場投注）:

可在球賽截止受注前，以「派彩快」提早結算

•即場投注賽事：

可在賽前預售及即場投注（包括加時）期間，於球賽截止受注前，以「派彩快」提早結算；以下賽前預售投注種類：首名入球、特別項目和同場過關，只可在賽前預售期間及球賽進入即場投注前，以「派彩快」提早結算。

到底用家如何知道那場比賽可以使用「派彩快」呢？

只要打開馬會的投注三合一App中的「足智彩」，然後於「所有賽事」列表中，若於每一行比賽時間右方，有綠色「派彩快」圖示的比賽項目，均代表可以使用「派彩快」。

1.賽前預售賽事

球賽開始前的賽前預售投注注項，如果賽事不提供即場投注，顧客只可以在球賽開始前進行「派彩快」。

2.即場投注賽事

球賽開始前的賽前預售投注注項，以及和球賽開始後正在開售的即場投注注項。不過要留意，「派彩快」不適用於首名入球、特別項目、同場過關、盃賽相關注項如晉級隊伍等投注種類。

「派彩快」的5大步驟展示

步驟一：

於馬會的投注三合一App中的「足智彩」部份選擇「派彩快」頁面 。（見圖一）

步驟二：

顧客投注後，如果注項符合資格，該注項符合資格，該注項便會在「派彩快」的頁面上出現，並顯示「派彩快」金額，顧客可決定是否以當前的金額進行提早結算。（見圖二）

步驟三：

再按「確定」。（見圖三） *留意一旦確定後，便不能取消

步驟四：

畫面出現「派彩快已被接納」代表派彩成功！（見圖四）

步驟五：

若想瀏覽已結算的派彩快記錄，可按下「已結算」按鈕再查看（圖五）

詳情可以到瀏覽「派彩快」專頁 了解更多詳情。