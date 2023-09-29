英超特攻｜曼聯回勇迎戰水晶宮　紅魔入宮嘆「細」界

周中於聯賽盃以3：0大破水晶宮的曼聯，今周英超再於主場面對相同的對手，「紅魔鬼」會否照辦煮碗大勝一場？無疑主隊勝望稍濃，但基於往績與雙方近況，今仗未必會再出現大手交易。（球賽編號：FB6304，9月30日晚上10時開賽，NowTV 621台直播）



曼聯今季簽入了前鋒凱倫（Rasmus Højlund）、中場美臣蒙特（Mason Mount）、蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）等新兵，但3人輪流稱傷，球隊戰績也不升反跌，聯賽開季前5場只得2勝3負，直至上周險勝般尼才告止血。

岩拉伯特聯賽盃首任正選，表現備受好評，他將是曼聯重整中場線的重要棋子。（Getty Images）

「紅魔鬼」的問題有幾個，但最關鍵是中場運轉不暢順，美臣蒙特與隊長般奴費南迪斯的分工不清晰，到蒙特倦勤，主帥坦赫格重用上季的般奴、卡斯米路及基斯甸艾歷臣的三人組，又變成活力不足，歐聯對拜仁一仗，兩老便被對方的年輕小將穆斯亞拿話過就過。中場攻守進退失據，正是曼聯今季於聯賽6戰僅入7球，卻失了10球的主因。

水晶宮的攻力更弱，6場聯賽只入了6球，而且只有3：2力挫狼隊一仗，入了超過兩球。鋒線上，僅奧辛尼艾度亞迪（​​Odsonne Édouard）交足功課，入了4球，但換句話說，若他被緊盯，或發揮不出水準，水晶宮就會變得攻門乏力，例如周中的聯賽盃，艾度亞迪倦勤，球隊便只得2次射門中目標。

卡斯米路在各項賽事入了4球，是曼聯的首席射手，但也側面反映球隊進攻端出現了不少問題。（Getty Images）

艾度亞迪暫入了4個聯賽入球，是水晶宮的進攻命脈。（Getty Images）

翻查往績，近5次聯賽對碰，曼聯贏了2次、賽和2次，不算有壓倒性優勢，而重點是，這5場中有4場總入球不足3球，加上兩軍進攻能力一般，因此「紅魔鬼」就算贏波，勝負都可能是一球起兩球止。