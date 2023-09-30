杭州亞運直擊｜女雙杜凱琹朱成竹負朝鮮　黃鎮廷激戰林昀儒

香港乒乓球隊在團體及混雙落敗後，剩下男雙黃鎮廷/何鈞傑、女雙杜凱琹/朱成竹及男單黃鎮廷最後三個獎牌希望。

黃/何於男雙8強火併中國的樊振東/王楚欽，以局數0：3落敗，八強止步。

01體育記者趙子晉、葉詩敏 杭州直擊



三個單項今日上演八強賽事，由於不設銅牌戰，只要贏波晉級就穩奪獎牌。

黃鎮廷率先於中午12時的男雙亮相，伙拍何鈞傑火併東道主樊振東/王楚欽。港隊與對手實力有一定距離，首局以2：11落敗；第二局兩人傾力反撲，但始終未能挽回劣勢，連輸5：11及7：11，局數輸0：3，八強止步。

黃鎮廷（左）/何鈞傑（右）。（港協暨奧委會）

杜凱琹/朱成竹。（林靄怡攝）

晚上女雙8強賽事，杜凱琹/朱成竹面對朝鮮的嵯水影/朴水鏡，雙方第一局就展開激戰，打至10：10「刁時」，最終朝鮮組合連贏兩分，杜/朱以10：12先取首局。第二局，杜凱琹/朱成竹開局得勢不饒人，領先至4：1，戰至中局更遙遙領先至8：4，最終杜/朱以11：8贏得此局，追成局數1：1。

雙打8強採五局三勝制。1：1之下第三局因而十分關鍵，杜/朱開局領先4：2，但朝鮮組合又追至6：6，不過港隊此時拉開優勢，以11：6取得第三局，領先局數2：1，只要再贏一局就能殺入4強，穩奪獎牌。

第四局，雙方比分依然咬緊，但朝鮮在中局拉開，港隊落後3：7，最終輸6：11，雙方打成局數2：2，賽事進入第五局生死戰。

第五局，港隊和朝鮮打得緊湊，朝鮮領先5：4進入中局，她們之後再取4分，領先9：5，雖然港隊力追，可惜為時已晚，第五局輸8：11，局數輸2：3，8強止步。

杜凱琹/朱成竹負朝鮮組合。（林靄怡攝）

隨着女雙8強止步，香港乒乓球隊在杭州亞運的最後獎牌希望，落在黃鎮廷身上。他在男單8強面對中華台北的林昀儒，後者稍早在男雙8強伙拍老將莊智淵爆冷淘汰中國的梁靖崑/林高遠，鎖定獎牌。

來到男單，8強採七局四勝。黃鎮廷一開局便與林昀儒打得緊湊，兩人戰至「刁時」，黃鎮廷以13：11先取首局。第二局，林昀儒領先5：4，黃鎮廷未被對手拉開，更反先7：6；不過黃鎮廷之後接連失分，終以8：11告負，雙方打成1：1。

第三局，黃鎮廷一開局領先3：1，但林昀儒的正手抽擊令黃鎮廷難以招架，追成3：3平手。黃鎮廷一記接發失誤，落後4：5，進入中局更被拉開，落後6：9，之後他再失分，以7：11輸掉此局，局數落後1：2。