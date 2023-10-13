美職早霸王｜常規賽季尾迎皇家鹽湖城　銀河倒數「大」酬賓

美職常規賽來到尾聲，美斯壓陣的國際邁亞密上周輸波後提早「畢業」，但今周的補賽卻可能影響其他球隊的排名。其中一場焦點賽事洛杉磯銀河主場對皇家鹽湖城，主隊銀河雖未能打入季後賽，但鹽湖城卻希望以勝仗來爭取最佳位置。



銀河過往是美職勁旅，碧咸及伊巴謙莫域等名將也曾效力，可是今季表現卻乏善足陳，聯賽兩連敗後，只能以32戰35分的戰績排西岸尾二，無緣躋身季後賽。

洛杉磯銀河今季表現卻乏善足陳，只能以32戰35分的戰績排西岸尾二，無緣躋身季後賽。（美聯社）

銀河表現不濟，主因是隊長查維亞靴南迪斯在6月時弄傷膝部十字韌帶長期休養；這名綽號「小豆」的射手，上季射入了18球，今季上陣9場，卻只得一球進帳，然後更因傷倦勤，大大減弱了銀河的攻擊力。

銀河的防守力也十分差勁，今季已失掉了61球，是美職東西岸中最多的。猶幸銀河在主場打高半線，近8次主場出擊，取得4勝4和的不敗戰績。值得留意的是，這8場中有7次總入球超過2球。

皇家鹽湖城現時以32戰46分的戰績，排西岸第6，晉級季後賽無甚懸念，卻可爭取較佳的名次，因為鹽湖城其實與次席的FC洛杉磯只差5分但少踢一場，隨時可以取而代之。

銀河隊長「小豆」查維亞靴南迪斯因傷長唞，大大減弱了銀河的攻擊力。（美聯社）

鹽湖城近8次作客比賽取得5勝1和2負，戰績也算不俗，而在這8場中，則有6場總入球超過2球。

鹽湖城近8次作客比賽，有6場總入球超過2球。（美聯社）

兩軍對賽各勝2場而打和1場，銀河雖然攻守都有弊病，但勝在主場表現優異，今仗勝負實難預料，反而各自賽事常見大手交易，所以不如博入球大更實際。