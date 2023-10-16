新地車隊亞運奪佳績！郭基煇頒獎金鼓勵　支持青年體育發展

今屆杭州亞運圓滿結束，香港單車隊共派出22名運動員出賽，當中7位隊員代表來自由新鴻基地產贊助的SHKP Supernova車隊，梁嘉儒奪得單車男子全能賽銀牌、女將梁穎儀亦奪得場地團體追逐賽銅牌的佳績。為祝賀並鼓勵勞苦功高的隊員，新鴻基地產執行董事郭基煇早前設宴慶祝，以個人名義頒發獎金鼓勵，並表示將繼續支持本地單車運動推廣，助運動員提升實力，於國際體壇上發熱發亮。



致力培育香港運動員 成就青年夢想

新地由2019年9月起贊助SHKP Supernova車隊至今4年，致力培訓運動精英，目前單車隊成員增至80人，當中12位成員更具備港隊或香港青少年隊身份，出戰多個國際賽事。

車隊於今屆杭州亞運共派出22名運動員出賽，當中關旨君、翁浚皓、梁嘉儒、繆正賢、程嬿珊、童森以及梁穎儀，7位選手更代表港隊出戰。向來身體力行支持單車運動的郭基煇，十分滿意今屆隊員的成績，坦然分享賽前不敢給予太多壓力，以免影響選手表現。

他說：「過去4年有賴多位盡心盡力的教練支持車隊，同時在青年培訓方面都下了不少苦功，如今於國際體盛事中奪得佳績，真的非常感動。另外亦要歸功於香港體育學院的栽培。對於隊員成為全職青少年隊前，SHKP Supernova能夠培養出有資質、有才能的運動員進入體院，其實已經心滿意足。雖然與外國的單車運動員相比，本地運動員還需要努力追趕，但希望將來我們單車隊成員，於公路單車選手或職業公路選手的路上可以有更大突破。」

郭基煇解釋別以為亞運會或奧運會過後，運動員就可以鬆懈。他續說，運動員回港參加儀式後，亦將要飛往太原、上海、昆明等地集訓及比賽，身負重任，繼續為港隊積分排名而努力。

新地由2019年9月起贊助SHKP Supernova車隊至今四年，單車隊成員增至80人，目前已有12位成員進入港隊或香港青少年隊。

新鴻基地產執行董事郭基煇表示今次國際體盛事中奪得佳績，真的非常感動，而且非常滿意運動員表現。

香港運動員實力不斷提升 有望爭奪世界排名

是次香港運動員的成績，證明他們的實力不斷提升，香港單車隊總教練沈金康說：「雖然香港地方比較少，公路單車的活動範圍有限，但感謝新地及 Adam（郭基煇）對單車運動的大力支持及栽培下，很多年輕運動員都有機會出國比賽，吸收國際級賽事經驗。我希望香港有更多的協會、車隊能夠成立，產生互相之間的良性競爭，增加運動員鍛鍊的機會。體院亦會繼續培養更高水平的運動員，同時提高香港水準。」

香港單車隊總教練沈金康認為香港運動員實力不斷提升，同時提高香港水準。

梁嘉儒：當自己是最後一屆參加 以奪獎牌為目標

第2次出戰亞運的梁嘉儒，成功為香港於單車男子全能賽最取得銀牌，他表示讓自己能發揮更高水準，除了改變訓練的強度，更學會調節自己心態。他說：「比起上屆參賽，心情變得緊張，由於今屆需要進行幾項主要賽事，如公路賽、全能賽、男子麥迪遜賽等，出實前已為自己定下明確的目標，就是希望能奪獎牌，所以訓練的時候對自己的要求更為苛刻。」與其他國家的選手比賽，梁嘉儒雖然覺得實力有差距，但亦非遙不可及，相信日後自己或其他隊友要超越國際級選手其實並不是沒有可能。

梁嘉儒於杭州亞運單車男子全能賽最取得銀牌，表示感謝家人、朋友一定的支持，讓自己可以追夢。

梁穎儀：希望為後輩鋪好單車發展之路

於場地團體追逐賽取得銅牌的梁穎儀，當初看到隊友、師兄等人希望為單車發展出一分力，而成立了Supernova車隊，梁穎儀坦言希望出一分力一同推動單車運動。她說：「之前與一眾後輩運動員練習的時候，發現他們都是對單車運動充滿熱誠，我希望能夠利用自己全職單車運動員的身份，用自身的經驗、能力，讓他們未來單車路上能發展得更好。」她亦表示今次比賽最得感受是學懂堅持，能夠在比賽中反敗為勝。

處身異地集訓的梁穎儀，透過視像分享自己奪牌感受。

新鴻基地產執行董事郭基煇與香港單車隊總教練沈金康，一同頒發獎金予梁穎儀。

（資料及相片由客戶提供）