澳職方程式｜獅吼鬥悉尼　雙方志切搶分求開齋　大戰可期

澳職2023/24球季第二輪賽事，由兩支在開鑼戰均失分的球隊對壘。雙方其實都有一定攻力，不過後防仍然有點「失魂」，今場大家都想搶分開齋，博入球大手交易最上算。（球賽編號：FB7521，10月27日下午4時45分開賽，無綫MyTV Super App直播）



今仗交戰兩軍，在揭幕戰都未能敲響勝鼓，主隊布里斯班獅吼，上仗靠中場謝爾奧沙（Jay O'Shea）下半場中段直射罰球入網，作客逼和FC麥克阿瑟；客軍FC悉尼則在主場2球不敵老對手墨爾本勝利。獅吼暫時得1分，在聯賽榜排第6位，悉尼則未有分數，排第11位。

獅吼今季前由青年軍提升的新晉前鋒湯馬士華定咸，在澳洲足總盃，取得4個入球。（Getty Images）

主隊獅吼今季改由羅斯艾萊斯（Ross Aloisi）執教，這位澳洲名將約翰艾萊斯（John Aloisi）的兄長，早年曾經輔助弟弟，在獅吼陣中擔任助教，如今回巢坐正，希望為球隊帶來新氣象。

要說新氣象，必要數獅吼今季前由青年軍提升的新晉前鋒湯馬士華定咸（Thomas Waddingham），此子在開季前替球隊踢澳洲足總盃，取得4個入球，是球隊一路殺入決賽並取得亞軍的功臣。

除華定咸外，獅吼亦在季前添入阿歷斯派臣斯（Alex Parsons）及艾朗利亞當（Aaron Reardon）兩名前鋒，其中派臣斯今仗更是倒戈對手悉尼，如上陣定必倍添肉緊。

悉尼前鋒柏德列活特在澳足總盃幾乎場場有士哥。（Getty Images）

客軍FC悉尼連續兩季開鑼戰均落敗，雖然季前舉行的澳洲足總盃取得冠軍，但球隊防線似乎仍未在狀態，尚待入局，特別是中場魯克巴坦（Luke Brattan）上場出現致命失誤，在自己後場跣腳被對方搶得皮球先開紀錄，今場後防或要再一步作調整。

至於攻擊力方面，其實悉尼仍算完備，前鋒柏德列活特（Patrick Wood）在澳足總盃幾乎場場有士哥，季前賽事入球率高，今仗隨時開齋。

兩軍最近一次對賽正是本月初澳洲足總盃決賽，當時FC悉尼在主場以3：1擊敗獅吼捧盃。（Getty Images）

兩軍近年對賽，近6次有3次都出現入4球大手交易，其中最近一次對賽正是本月初澳洲足總盃決賽，當時FC悉尼在主場以3：1擊敗獅吼捧盃。考慮到雙方前鋒上力，加上悉尼後防又麻麻地，所以今場博「入球大」更穩陣。