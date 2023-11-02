澳職方程式｜墨城悉尼大激戰　敗軍求開齋必鬥入波

去季常規賽冠軍並殺入總決賽的墨爾本城，在新一屆澳職卻出閘脫腳，連敗兩場，今周回到主場面對同病相憐的FC悉尼，相信是重振雄風的機會。



墨爾本城上季常規賽戰績驚人，26戰取得55分，拋離次席的中岸水手達11分，成為常規賽王者，而且他們強勢闖入總決賽，豈料卻以1：6慘負中岸水手功虧一簣。

墨爾本城聯賽兩連敗，射手占美麥卡倫亦未開齋。（Getty Images）

今季墨爾本城在亞冠盃亦有好開始，取得2勝1和，以7分暫踞榜首；可是他們於聯賽卻表現失色，開季首戰竟於主場以1：2不敵西部聯，次仗作客阿德萊德聯，更驚人地慘吞6隻光蛋。

墨爾本城今季有澳洲國腳翼鋒馬高迪利奧（Marco Tilio）及正選左閘佐敦波斯（Jordan Bos）離隊他投，但簽入了富經驗的德國中場托爾基阿斯蘭（Tolgay Arslan），整體實力理論上沒太大下降，如果球隊建立信心及默契，應可重拾勝軌。

德國中場托爾基阿斯蘭，是墨爾本城今季的重點收購。（Getty Images）

FC悉尼同樣開季失利，先於主場以0：2不敵墨爾本勝利，再作客以0：3不敵布里斯班獅吼，連敗兩場且未有入球，狀態似乎比墨爾本城更差。

FC悉尼（右）今季出閘脫腳，聯賽開季連敗兩場。（Getty Images）

翻查對賽往績，墨爾本城近5次主場面對FC悉尼全數取勝，今場「主勝」可期；另外這5場悉數有超大手交易，總入球都在4球或以上，「入球大」也是信心之選。