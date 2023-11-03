美職早霸王｜溫哥華白帽季後賽回師主場　「大」舉反攻FC洛杉磯

美職季後賽來到首圈第二戰，上屆總冠軍FC洛杉磯漸入佳境，上場首圈主場大破溫哥華白帽，今仗作客再勝一場，便可躋身西岸準決賽。



上次也提到，今季美職季後賽改制，身為常規賽首名的FC洛杉磯上屆首圈是輪空的；今季他們在常規賽戰績倒退只得第3，也要參加首圈賽事。而且今屆首圈也改為三盤兩勝，之後打到決賽才是一場過決勝負。

FC洛杉磯在首圈第一場遇上溫哥華白帽，以5：2先拔頭籌。（美聯社）

FC洛杉磯在首圈遇上溫哥華白帽，以5：2先拔頭籌；事實上他們在季尾狀態不俗，近8場只輸過一次，取得4勝3和1負的戰績。不過，他們作客的表現卻不濟，同樣近8次作客出戰，只得1勝4和3負的劣績。

FC洛杉磯要爭取晉級的勝利，還看常規賽最佳射手丹尼斯保安加的表現；這名法國鋒將季中一度啞火，9場比賽只入了兩球，但到季尾卻大爆發，近4場入了8球，而且他連續3次面對白帽都有入球，今場絕對是FC洛杉磯的取分之匙。

另外值得一提的是，FC洛杉磯有死球專家卡路士韋拿在陣，死球戰術十分出色，上次對白帽攻入的5球，其中有4球便是來自死球。

FC洛杉磯有死球專家卡路士韋拿在陣，死球戰術十分出色。（美聯社）

溫哥華白帽在季尾狀態卻很一般，近8場僅嘗一勝，其餘幾場只得4和3負，上仗更以2：5不敵FC洛杉磯，是他們今季首度失掉5球。

如果單計主場成績，白帽取得3勝2和1負，表現不過不失，但他們曾經於主場以3：0大破西岸榜首的聖路易城SC，顯示他們在主場有一定的戰鬥力。

溫哥華白帽在季尾狀態卻很一般，近8場僅嘗一勝，不過他們在主場有一定的戰鬥力。（美聯社）

對賽方面，雙方近5次交手以FC洛杉磯佔優，取得3勝1和1負戰績，但如果只計白帽近5次主場迎戰，就輪到白帽佔上風，戰績同樣是3勝1和1負。今場勝負難料，但兩軍近5次對賽有4次入球多於2球，所以今場一於捧入球大。