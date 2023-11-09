澳職方程式｜墨爾本勝利惡鬥威靈頓鳳凰　不敗之師對撼勢演入球騷

澳職兩支不敗之師墨爾本勝利與威靈頓鳳凰今周硬撼，兩軍同得7分，分據第2及第3位，同樣攻力強橫，且當家射手狀態火熱，看來今仗將上演一場「入球騷」。（球賽編號：FB8207，11月10日下午4時45分開賽，無綫MyTV Super App直播）



今周主場出擊的墨爾本勝利，上周也於主場作戰，1：1賽和了阿德萊德聯，令前列4支球隊同樣以2勝1和得7分，阿德萊德聯則以較佳得失球列榜首，墨爾本勝利居次，威靈頓鳳凰排第3，FC麥克阿瑟則列第4。

科拿路利（左）3場入了6球，是墨爾本勝利的取分之匙。（Getty Images）

墨爾本勝利今季開局表現不錯，先作客以2：0擊敗FC悉尼，再於主場以5：3大破紐卡素噴射機，當中射手科拿路利（Bruno Fornaroli）連續3場均有入球，對噴射機一仗更取得「大四喜」，從其表現看來，絕對不像一個36歲的老將。

威靈頓鳳凰中鋒奧斯卡沙華達，狀態大勇，今季入了4球，句括上仗對布里斯班獅吼時大演帽子戲法。（Getty Images）

無獨有偶，威靈頓鳳凰同樣有腳風極順的前鋒壓陣，那就是波蘭籍的奧斯卡沙華達（Oskar Zawada）。這名27歲中鋒身高達1.92米（6呎4吋），上季攻入了15球，獲選為球會年度最佳球員，今屆再接再勵，甫開季即入了4球，助球隊保持不敗。

墨爾本勝利（右）與威靈頓鳳凰（左）近5次對壘，有4次總入球超過2球。（Getty Images）

翻查往績，雙方近5次對賽，墨爾本勝利贏了3次，威靈頓鳳凰贏了2次，可謂旗鼓相當，但要留意的是，這5場中有4場總入球都超過2球；加上兩軍各有射手狀態勇銳，因此今場「入球大」可謂不二之選。