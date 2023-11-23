澳職方程式｜FC麥克阿瑟迎墨爾本勝利　不敗之師對撼炮製入球盛宴

今季澳職開季戰果令人意外，上屆總冠軍中岸水手竟然連敗4場，上屆常規賽冠軍墨爾本城4戰亦只得1勝排第9，反而榜首4隊未嘗敗績同得8分，其中兩支不敗之師FC麥克阿瑟與墨爾本勝利今周對撼，或令榜首形勢轉趨明朗。



澳職榜首4隊同樣2勝2和得8分，西悉尼流浪者以較佳得失球居首，墨爾本勝利及威靈頓鳳凰分列第2及3位，FC麥克阿瑟則排第4；今周，FC麥克阿瑟將於主場迎擊墨爾本勝利。

FC麥克阿瑟今季簽入的法國前鋒謝明，比賽經驗豐富，曾效力摩納哥、馬賽及蒙彼利埃等法甲勁旅。（Getty Images）

FC麥克阿瑟今季簽入了法國前鋒謝明（Valere Germain），看中的是他曾效力摩納哥、馬賽及蒙彼利埃等法甲勁旅，經驗豐富；不過這名33歲老將還在適應階段，暫時上陣4次只入了1球。

幸而，FC麥克阿瑟攻力分散，今季4場入了7球，分別由不同球員射入，幾名中場都有入球能力，上仗球隊作客以3：3賽和墨爾本城一仗，貢獻一傳一射的墨西哥中場達域拿（Ulises Davila）特別值得留意。

墨西哥老將達域拿上仗對墨爾本城貢獻一傳一射，助FC麥克阿瑟搶得1分。（Getty Images）

墨爾本勝利則由烏拉圭射手科拿路利（Bruno Fornaroli）單天保至尊，這名36歲老將今季大爆發，首4仗已入了6球，暫列澳職射手榜首，今仗繼續是客軍取分之匙。

墨爾本勝利的烏拉圭射手科拿路利今季狀態火熱，4場已攻入6球。（Getty Images）

對賽方面，近6場FC麥克阿瑟取得2勝4負戰績，稍落下風，但由於他們今季狀態不俗，今場亦佔主場之利，勝負實難預料，倒是雙方近6次交手有5次總入球多過2球，所以今場博「入球大」更穩陣。