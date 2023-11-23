美職早霸王｜季後賽4強開打　奧蘭多城擁主場之利　東岸決賽在望

美職季後賽過了首圈，東西岸4強席位塵埃落定，除了西岸首號種子聖路易城SC意外落馬外，其餘高順位種子都順利過關。其中一場重頭戲，便是東岸二、三哥對決，奧蘭多城擁主場之利迎擊哥倫布機員，可以看高一線。



西岸「老八」肯薩斯體育會爆冷淘汰了聖路易城SC，4強將面對侯斯頓戴拿模；下線則是2號種子FC洛杉磯，面對3號種子西雅圖海灣者。

奧蘭多城在主場已連續13場不敗，加上對哥倫報機員往績贏晒，今仗贏面極大。（路透社）

東岸方面，常規賽頭4種子悉數晉級，首號種子FC辛辛那提將面對4號種子費城聯；奧蘭多城則與哥倫布機員對壘。4強是一場過比賽，順位較高的球隊擁主場之利。

這對奧蘭多城來說，可說是有壓倒性優勢；他們在主場已連續13場不敗，取得9勝4和的佳績，而且近6次於主場面對哥倫布機員，奧蘭多城亦錄得全勝。

就近況而言，奧蘭多城亦狀態火熱，近6場全勝，而且其中5場沒有失球，總共攻入11而只失2球。在這6場勝仗中，高大中鋒鄧肯麥佳亞攻入4球，是6連勝的最大功臣。22歲的他，去年底的選秀會上獲奧蘭多城以第6位選中，今季才是他首次在美職亮相，至今已取得13球，今場也大有機會取得「士哥」。

奧蘭多城近6場全勝，總共攻入11而只失2球。其中高大中鋒鄧肯麥佳亞（右）攻入4球，是6連勝的最大功臣。（路透社）

哥倫布機員在首圈淘汰了阿特蘭大聯，全靠藉主場之利獲得兩場勝仗，但他們作客表現失色，近5場作客只取得1勝2和2負，今場作客也難寄厚望。

哥倫布機員作客表現失色，近5場作客只取得1勝2和2負，今場作客也難寄厚望。（路透社）

雙方近5次交手，奧蘭多城取得3勝1和1負；但剛才也說過，如果在主場出擊，奧蘭多城近6次對哥倫布機員全勝而回。無敵的主場威力，將是奧蘭多城闖入東岸決賽的最大武器。