英超特攻｜曼城利物浦合演藍紅大戰　紅軍速破藍月

今季英超競爭異常激烈，12周過後已無不敗之師，前5名也僅得3分之差，今周更上演榜首大戰，以28分暫踞榜首的曼城，將於主場迎擊以一分落後位列次席的利物浦，一場名副其實的「大」戰一觸即發。（球賽編號：FB8506，11月25日晚上8時30分開賽，NowTV 621台直播）



曼城上周作客車路士，兩軍合演一場對攻的精彩戲碼，結果以4：4打成平手，雖然中止了5連勝的氣勢，但保持近6場總入球悉數多於2球的節奏；事實上，曼城攻力強橫，在這6場中，有5場入球在3球或以上。

曼城主力射手 夏蘭特在國際賽期間弄傷，可能錯過今場榜首大戰。（​Getty Images​）

單計主場出戰的話，曼城亦呈無敵狀態，今季在各項賽事7次主場出擊，錄得全勝，且攻入22球，平均每場入球多於3球；如計算每場總入球的話，這7連勝中，只有兩場在2球或以下。

若夏蘭特倦勤，艾華利斯將要肩負更多入球重責。（​Getty Images​）

對賽往績上，近8次交手兩軍打成平手，曼城取得3勝2和3負，值得留意的是，這8場有7場總入球在2球以上；如果只計算主場的話，曼城近6次與紅軍對壘均不敗，取得4勝2和，上次主場不敵對手，已是2017/18球季。曼城主場攻力出眾，唯一隱憂是，主力射手艾寧夏蘭特在國際賽期稱傷，今場未知能否趕及上陣。

近4次對陣曼城，利物浦主將沙拿均取得入球。（​Getty Images​）

利物浦在往績上雖落下風，但始終他們今季表現可人，而且，他們近5次對陣曼城，有4次都能先拔頭籌，其中3場更取得勝利，所以今場勝負難料下，可能捧紅軍先開紀錄，或是「入球大」將更為穩陣。