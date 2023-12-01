美職早霸王｜FC辛辛那提迎擊哥倫布機員　東岸決賽爆大戰

美職季後賽到了東西岸決賽階段，西岸由FC洛杉磯迎擊侯斯頓戴拿模；東岸首號種子FC辛辛那堤，有驚無險地淘汰費城聯後，將面對哥倫布機員，能否再進一步闖入總決賽？（球賽編號：FB9126，12月3日上午7時開賽，Apple TV App直播）



先說西岸形勢，「老八」肯薩斯體育會結束神奇之旅，作客侯斯頓戴拿模以0：1敗走；下線3號種子FC洛杉磯，則以同樣比數作客淘汰西雅圖海灣者，繼上季後再次闖入西決。

FC辛辛那堤是常規賽一哥，34戰得69分，足足拋離第3的機員達12分。（路透社）

東岸方面，FC辛辛那面對4號種子費城聯，雖然佔盡優勢，但要戰至補時階段，才由中堅莫斯基拿一箭定江山。4強另一戰哥倫布機員作客奧蘭多城，在多打一人下，加時以2：0晉級。東西岸決賽同樣是一場過比賽，順位較高的球隊擁主場之利。

就實力而論，FC辛辛那堤無疑佔上風，他們不僅是東岸首名，綜合兩岸來說，他們亦是常規賽一哥，34戰得69分，足足拋離第3的機員達12分。雖然他們在常規賽最後8場，只取得3勝3和2負，但到了季後賽已重拾佳態。

FC辛辛那堤因領先太多，在賽季後段明顯踢得有點放鬆，因此他們季初主場曾連勝10場，但常規賽最後5場主場卻只取得2勝1和2負；值得留意的是，他們近5次主場有4場總入球超過2球。

FC辛辛那堤前線靈魂人物阿根廷球星盧斯安奴阿高斯達獲選為賽季MVP，此子腳法上乘，能傳擅射，今季在常規賽取得17個入球及14次助攻。（路透社）

FC辛辛那堤今季有這樣的佳績，不得不提前線靈魂人物阿根廷球星盧斯安奴阿高斯達；雖然他身高只得5呎3吋，但勝在腳法上乘，能傳擅射，今季在常規賽不只取得17個入球，位列射手榜次席，還添加14次助攻，難怪剛獲選為賽季MVP。

哥倫布機員上場大部分時間陷劣勢，僅藉奧蘭多城少打一人加上後防出錯，才把握機會淘汰對手。（路透社）

哥倫布機員上場其實大部分時間陷劣勢，但藉奧蘭多城少打一人，且兩次後防出錯，才把握機會淘汰對手，以表現計卻未算標青。

雙方近5次交手，機員佔上風取得3勝1和1負，但如果只計FC辛辛那堤主場出擊，則他們近5次主場面對機員，未嘗敗績取得2勝3和，而這5次對壘有4次總入球都超過2球。因此，今仗除了可考慮主勝外，「入球大」也是信心之選。