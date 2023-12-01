2023中國網球巡迴賽「澳娛綜合」職業級總決賽（澳門）暨全國網球單項錦標賽全城矚目、國內最高水準的網球賽事——「2023中國網球巡迴賽『澳娛綜合』職業級總決賽（澳門）暨全國網球單項錦標賽」將於2023年12月4日至10日在澳門網球學校隆重舉行。這項年終體壇盛事由國家體育總局網球運動管理中心、中央廣播電視總台體育青少節目中心、中國網球協會、澳門特別行政區政府體育局主辦；中央人民政府駐澳門聯絡辦公室宣傳文化部、成都文化旅游發展集團有限責任公司支持；以及由澳門網球總會協辦。



本屆賽事設置男子單打、男子雙打、女子單打及女子雙打四個項目，男女單打各設十六簽位，男女雙打各設八簽位，共同競逐年度最高殊榮，總獎金高達人民幣二百二十萬元。當中單打項目選手來自國家積分排名前十位、中國網球巡迴賽積分排名前四位及2023年中國網球巡迴賽各分站賽單打冠軍；雙打項目入圍選手則來自國家積分排名之和前六位及中國網球巡迴賽積分排名之前兩位。

這項網球盛事讓澳門第三度作為平台展示中國體壇實力，帶動全城網球運動狂熱，深化內地與澳門運動員之間的交流，並藉著「體育+旅遊」的聯動效應，鞏固澳門作為「世界旅遊休閒中心」的地位。

賽事將透過CCTV5中央電視台體育頻道和網絡直播平台（中國體育、騰訊視頻）等平台轉播。門票即日起於大麥網發售，門票種類包括普通票、VIP票、T區單日通行證及T區兩日通行證。

澳門上葡京綜合度假村匯聚享譽全球的卓越設施，是摩登美學與高雅格調共冶一爐的度假天地。

同時，澳娛綜合旗下的澳門上葡京酒店亦推出「2023中國網球巡迴賽住宿套票」，入住福布斯旅遊指南五星酒店，即可獲「2023中國網球巡迴賽『澳娛綜合』職業級總決賽（澳門）暨全國網球單項錦標賽」一日門票兩張，兼享免費穿梭巴士接送你往返上葡京及比賽場地，親身一睹各網球名將的風采！

預訂日期：由2023年11月15日起至12月7日

登記入住日期：2023年12月3至9日

套票詳情：

住宿套票連門票：

• 每日自助山雙人自助早餐

• 兩張2023中國網球巡迴賽「澳娛綜合」職業級總決賽（澳門）暨全國網球單項錦標賽一日門票

• 每次住宿尊享最多澳門元800餐飲消費額

• 免費穿梭巴士服務往返澳門網球學校與澳門上葡京

*圖中球員僅為示意，總決賽最終名單及對陣將根據積分於12月3日公告。

（資料及相片由客戶提供）