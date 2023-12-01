英超特攻｜阿仙奴迎戰狼隊　兵工廠主場屠狼

乘着曼城與利物浦上周打成1：1兩敗俱傷，阿仙奴作客1：0險勝賓福特後升上英超榜首，來到第14周主場迎擊中游隊伍狼隊，以他們主場5連勝的氣勢，可望再奏凱歌。（球賽編號：FB9057，12月2日晚上11時開賽，NowTV 621台直播）



「兵工廠」近期狀態勇銳，在各項賽事已連勝4場，周中更以6：0大破朗斯；單論主場的話，表現也非常出色，10場取得8勝2和；他們近5場主場更是全勝，不單強如曼城也曾以0：1俯首稱臣，而且5場攻入了17球而只失1球，絕對是攻強守穩。

阿仙奴上季主場以5：0大破狼隊，今季對壘也穩佔上風。（Getty Images）

雖然沒有像曼城的艾寧夏蘭特那樣的超級射手，但阿仙奴的攻勢依然難以防範，主因在今季簽入了攻守兼備的防中迪格蘭賴斯後，主帥阿迪達放膽起用更多攻擊球員，也令前線攻勢能多點開花，例如大破朗斯一仗，所入6球便由6名球員取得；而且他們在英超攻入27球中，更分別由13名球員射入。

今季加盟阿仙奴的迪格蘭賴斯，不單改善了球隊中場防守能力，也釋放了其他球員的攻擊力。（Getty Images）

暫以15分位列第12位的狼隊，今季水準飄忽，曾勇挫曼城及熱刺，打和阿士東維拉及紐卡素等前列份子，卻又嘗不敵錫菲聯、富咸及水晶宮等；作客方面，狼隊英超8場只得2勝1和5負，而且只有一場沒有失波，防守力堪憂。

狼隊鋒線全靠黃喜燦，該南韓前鋒已斬獲7個英超入球。（Getty Images）

阿仙奴近4次對狼隊悉數取勝，上季主場更以5：0大勝，加上他們今季在主場特別醒神，近4場都贏對手兩球或以上，今場除了主勝穩開外，就算是讓一球，相信也是手到拿來。