灣區共融以港爲本　建行(亞洲)業務社責雙兼備

今年中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)在各方面均積極發展，其冠名贊助的「2023中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」早前圓滿舉行，而香港組合黃俊鏗和王康傑更成功稱霸男雙！副董事長及行長張駿樂見中國網巡賽落戶香港，通過運動促進兩地交流，與建行(亞洲)近年以灣區共融的策略及金融服務一脈相承，意義非凡。



「2023中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」圓滿舉辦

「2023中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」早前於維多利亞公園網球場圓滿舉行，男單由特日格樂直落兩盤6:4擊敗李喆封王，女單則由魯晶晶以6:3和6:2勇挫王美玲稱后。女雙決賽同樣由魯晶晶鬥王美玲，最終後者夥拍郭美琪以總盤數2:1擊敗魯晶晶和荀芳穎組合。

至於男雙決賽，由香港組合黃俊鏗和王康傑大戰王楚康和楊明遠，最終港隊組合以6:3和6:2勝出！故張駿賽後亦喜言：「今次賽事成功舉辦並廣受市民歡迎，是中國巡迴賽落戶香港的一個好開始。」

「2023中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」早前於維多利亞公園網球場圓滿舉行。

建行(亞洲)助客戶面向大灣區 融入灣區發展

除了透過運動促進兩地交流外，建行(亞洲)近年亦幫助客戶面向大灣區，例如近日中國建設銀行(「建行」)便推出全新的「龍通灣區」個人跨境金融服務品牌，集合建行廣東省分行、建行深圳市分行、建行(亞洲)和建行澳門分行，共同建立三地金融機構服務網絡。張駿展望道：「作為跨境理財專家，建行(亞洲)將藉此契機全力配合及推動大灣區個人跨境金融服務戰略，持續深化『龍通灣區』品牌服務體驗，為客戶提供全方位創新金融服務的同時，致力與區內集團機構協同發展。」

為配合大灣區發展策略，建行(亞洲)的尖沙咀旗艦分行於今年年中正式開幕，是繼中環、灣仔和銅鑼灣分行後，全港第4間建行(亞洲)旗艦分行。尖沙咀旗艦分行更設立高端客戶理財服務中心，以及跨境財富理財中心，為高端客戶及大灣區跨境銀行服務客戶構建全面的服務網絡，覆蓋客戶各種理財需要，為客戶創造更大價值。

尖沙咀旗艦分行跨境財富理財中心

響應「3060」雙碳目標 致力推動環保及綠色金融

自國家提出「3060」雙碳目標後，建行(亞洲)在積極發展業務的同時，亦致力為環境出一分力。除了今次賽事為香港首個國家級綠色體育賽事，行內亦一直實施綠色營運措施，而在推動綠色金融上也不遺餘力。最近，建行(亞洲)榮獲香港品質保證局頒發五項香港綠色和可持續金融大獎2023，見證其一直矢志不渝實踐新金融行動，不斷增強客戶綜合服務能力和堅定綠色轉型發展的決心。

在實體銀行方面，全新的建行(亞洲)尖沙咀旗艦分行不但採用環保節能物料，亦在跨境財富管理中心內更設置一幅約50平方呎的環保牆，幫助減碳減塵、淨化空氣和提升室內環境質素。灣仔分行更獲得由國際環境認證機構 Sintali- SGS 聯盟頒發、香港品質保證局認證節能效果的「EDGE」(Excellence in Design for Greater Efficiency) 綠色建築認證，是全港首個取得此環保認證的零售銀行網點。

建行(亞洲)尖沙咀旗艦分行的跨境財富管理中心內，設置了一幅約50平方呎的環保牆。

（資料及相片由客戶提供）