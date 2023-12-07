澳職方程式｜榜尾大戰遇西部聯　中岸水手主勝可期

上屆澳職總冠軍中岸水手今季出閘脫腳，開季4連敗，到最近兩場才取得1勝1和，暫緩了頹勢，但仍排在「尾二」；幸而，他們今周主場的對手西部聯更不堪，相信水手可以在這場「榜尾大戰」順利奏凱。



中岸水手於上季的澳職總決賽，令人意外地以6：1大破墨爾本城，相隔10年後再度贏得聯賽總冠軍；豈料只是過了幾個月，水手的表現卻判若兩隊，今季開季首戰便慘吞阿德萊德聯3蛋，接下來3場亦告敗陣，到第5周才擊敗紐卡素噴射機取得首勝。

中岸水手今季戰至第5周才擊敗紐卡素噴射機，難怪他們賽後興奮地大合照。（Getty Images）

水手在上季總決賽大演帽子戲法的甘明斯（Jason Cummings）、各入一球的兩翼施韋華（Samuel Silvera）及尼高魯魯（Béni Nkololo），是球隊的進攻重心，3人全季合共攻入29球，今季卻悉數離隊，難怪水手表現大跌「watt」。

為了補充前線攻力，水手今季重召了22歲的年輕鋒將古奧（Alou Kuol）。這名蘇丹裔的前鋒是水手青訓系統出身，19歲時便為水手上陣，及後獲德甲史特加垂青，可是其旅歐之途並不順遂，因此今季重返水手。古奧頭幾場明顯未適應球隊踢法，但近期狀態逐漸提升，近3場入了2球，相信今場對弱旅西部聯大有機會再取「士哥」。

今季重返水手的古奧，近3場入了2球，表現漸入佳境。（Getty Images）

西部聯除了開季首戰作客以2：1爆冷擊敗墨爾本城外，之後連輸5場，6場戰得3分敬陪末席；最令人擔憂的是，他們今季攻力疲弱，不單6場只入了3球，而且其中4場都沒有入球。

西部聯近5場全敗，而且攻力不濟，近5場只入了1球。（Getty Images）

對賽往績上，中岸水手近5場取得4勝1和，若只計主場對壘，更是5戰全勝，今場勢可再下一城，從而漸漸重拾爭標正軌。