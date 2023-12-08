美職早霸王｜FC洛杉磯近態往績俱佳　終極決戰毋懼作客照贏波捧盃

美職來到終極一戰，東西岸盟主會師爭逐總冠軍。東岸的哥倫布機員由於常規賽排名較高，將獲主場之利，迎擊西岸FC洛杉磯；然而客軍往績佔優，在心理上先贏一仗。



哥倫布機員在東岸決賽作客首號種子FC辛辛那堤，賽前已被看低一線，而且上半場更落後兩球，豈料機員韌力十足，在75分鐘先追一球，到86分鐘再由迪亞高羅斯扳平，到加時再由老將基斯甸拉美尼斯奠勝，繼2020年後再次打入總決賽；當年他們以3：0大破西雅圖海灣者捧盃。

哥倫布機員韌力十足，在東岸決賽作客踢到加時反勝捧盃成東岸冠軍，並繼2020年後再次打入美職聯總決賽。（路透社）

為機員爭取到加時賽的迪亞高羅斯，在2018年曾效力FC洛杉磯，更為當時還是新軍的FC洛杉磯射入美職的第一球；當時助攻他的卡路士韋拿，現時仍是FC洛杉磯主將。羅斯今年8月才從土耳其的費倫巴治，轉投哥倫布機員，他對舊主眾將瞭如指掌，隨時是機員的致命武器。

FC洛杉磯在西岸決賽則沒太大阻力，他們上下半場各入球，以2：0輕取侯斯頓戴拿模，繼上年後再打入總決賽，並力爭成功衛冕。

相對於機員先在首圈踢足3場，再於4強及東決戰至加時，FC洛杉磯晉級過程輕鬆得多，全賴他們穩健的防守，除了首圈對溫哥華白帽的首仗贏5：2失過波外，之後3場未嘗失球；而且，他們作客戰績也不失禮，近6場取得3勝3和。

FC洛杉磯在西岸決賽輕取侯斯頓戴拿模，繼上年後再打入總決賽，並力爭成功衛冕。（路透社）

FC洛杉磯防線最為人熟悉的，肯定是意大利老將基亞連尼，雖然已年屆39歲，但勝在經驗豐富，老路縱橫，上季已助球隊贏得總冠軍，今季同樣是防線的重要一員。

FC洛杉磯的意大利老將基亞連尼，雖已年屆39歲，仍是防線的重要一員。（路透社）

由於兩軍分處東西岸，近年只曾交手3次，悉數由FC洛杉磯勝出，而且3場攻入7球而未失1球；因此雖然機員有主場之利，論近況論往績，客軍可以看高一線。