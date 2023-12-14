澳職方程式｜主隊6連敗淪榜末　態勇布里斯班獅吼作客震「西」方

今周澳職西部聯主場對布里斯班獅吼，完全是「獅子撲兔」格局，那隻可憐的小白兔，當然說的是西部聯。這支榜末球隊，已連敗6場，今場面對態勇的獅吼，也可以打定輸數。（球賽編號：FB9635，12月15日下午3時開賽，無綫MyTV Super App直播）



西部聯除了開季首戰令人意外地作客以2：1擊敗勁旅墨爾本城外，便陷入魚腩模式，上場作客上屆冠軍中岸水手慘吞4蛋，已錄得6連敗，只得3分排聯賽包尾。更慘烈的是，西部聯在這6場敗仗中，他們只有1場能破蛋，攻力異常差勁；當然防守也不見到好，今季7場失掉16球，也是聯賽最差的。

西部聯（左）上周作客0：4不敵中岸水手，聯賽錄得6連敗。（Getty Images）

布里斯班獅吼今季戰績彪炳，除了第3周作客不敵威靈頓鳳凰外，其餘6場取得4勝2和，以14分排聯賽次席，僅以1分落後仍然不敗的FC麥克亞瑟。獅吼今季成績躍進，要多得他們的新教練羅斯艾萊斯（Ross Aloisi），他過去幾年多擔任助教，上年便效力日本的橫濱水手，但今年再次擔任主教練一職，便即有好成績。

有趣的是，羅斯艾萊斯過去也曾擔任獅吼的助教，當時主帥是其名氣較大的弟弟約翰艾萊斯（John Aloisi），而約翰現時卻正是西部聯的教頭，是以今場亦屬兄弟鬩牆之戰。

布里斯班獅吼（右）上周作客力挫阿德萊德聯，近4場3勝1和，氣勢正盛。（Getty Images）

約翰艾萊斯球員時代曾效力樸茨茅夫及高雲地利城等，到執鞭後於前季曾帶領西部聯爆冷贏得總冠軍，所以如今球隊沉淪如此，實叫人不勝唏噓。

約翰艾萊斯（右）在2015-18年球季執教獅吼，當時其副手正是哥哥羅斯。（Getty Images）

對賽往績上，兩軍近5仗各勝2場打和1次，平分秋色，但考慮西部聯近況奇差，獅吼卻氣勢如虹，相信羅斯在賽場上也不會顧念兄弟之情，「客勝」將可手到拿來。

兄弟倆在球員時代也曾對壘，圖為2007年的賽事，約翰艾萊斯（左）代表中岸水手，羅斯則效力威靈頓鳳凰。（Getty Images）

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