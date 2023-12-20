澳職方程式｜獅吼新敗難測　水手可勝不穩　兩軍相遇必爆「大」戰

布里斯班獅吼在上周澳職竟然作客敗給本身6連敗的西部聯，令人大跌眼鏡，今周回到主場哀兵出擊，對手是近4場不敗的中岸水手，獅吼能否「大」步檻過？

（球賽編號：FB9780，12月21日下午4時45分開賽，無綫MyTV Super App直播）



上周對西部聯賽前，獅吼走勢正佳，取得3勝1和，對手卻錄得6連敗，豈料該仗完場前10分鐘內接連失守，結果以1：2反勝為敗，現時以8戰4勝2和2負14分跌落第5位。不過，獅吼今季主場2勝1和，未嘗敗績，或許可令球員增添爭勝信心；值得留意是，這3場總入球都超過2球。

兩軍近5場對壘，以中岸水手（白衣）戰績較佳，取得4勝1負。（Getty Images）

獅吼爭勝的其中一個關鍵人物，是35歲前鋒謝爾奧沙（Jay O'Shea）；這名愛爾蘭老將近4場射入了3球，狀態不俗。奧沙在2019年加盟獅吼前，在英格蘭球壇打滾多年，曾效力伯明翰、米杜士堡及錫菲聯等球隊，作戰經驗非常豐富。

上屆總冠軍中岸水手今季出閘脫腳，開季連敗4場，但近4場取得2勝2和，似乎今季重組的攻擊線開始入局，其中新加盟的哥倫比亞翼鋒安祖托利斯（Angel Torres），上周對墨爾本城表現搶鏡，大演帽子戲法，惜球隊最終被逼和3：3。

兩軍近5場對壘，以中岸水手（白衣）戰績較佳，取得4勝1負。（Getty Images）

雙方近5次對賽，獅吼只得1勝4負，落在下風，但他們今季主場戰績佳，所以今仗勝負難料；反而這5次對賽有4次總入球超過2球，而且水手近5次比賽，總入球同樣超過2球。兩邊皆可勝不穩，不如信數據，一於博今場「入球大」。

今季新加盟中岸水手的哥倫比亞翼鋒安祖托利斯，經過一輪的適應後，表現漸入佳境，上周更大演帽子戲法。（Getty Images）

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