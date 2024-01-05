澳職方程式｜新年伊始　珀斯光輝迎墨爾本勝利　掀 「大」激鬥

今季澳職唯一不敗之師墨爾本勝利，繼續表現強勢，上周主場輕取阿德萊德聯後，進佔次席，今周作客下游份子珀斯光輝，相信一對攻擊組合科拿路利及麥赫治繼續可「大」展拳腳。

（球賽編號：FB0179，1月6日下午6時45分開賽，無綫85台直播）



上周以2：0輕取阿德萊德聯後，墨爾本勝利以5勝5和得20分，跟榜首的威靈頓鳳凰同分，只因勝仗較少而暫居次席（澳職制度是，同分先計勝仗數目，才計得失球差），近4場取得3勝1和，狀態大勇，就算單計他們作客的賽事，也取得2勝3和，絕不失禮。

墨爾本勝利現以5勝5和排次席，是澳職今季唯一不敗之師。（Getty Images）

墨爾本勝利今季節節勝利，除了多得老將科拿路利（Bruno Fornaroli）大爆發、10場入了13球外，也有賴另一名新援麥赫治（Zinedine Machach）演出身價。這名法國中場生於施丹家鄉馬賽，名字又跟該法國球王相同，甚至也一樣曾效力康城，十分巧合，當然麥赫治成就難比施丹，但以他曾在法國、意大利等地落班的經驗，今季加盟勝利也如魚得水，至今已貢獻了3球，是球隊的次席射手。

珀斯光輝上周作客以2：4不敵中岸水手，今季已第6度輸波，10戰得8分排尾二；不過，珀斯光輝回到主場，表現較佳，4戰2勝1和1負，值得留意的是，這4場中有3場總入球都多於2球。

麥赫治（左）與科拿路利（右）今季合共射入16球，是墨爾本勝利首次席射手。（Getty Images）

對賽往績上，珀斯光軍卻稍佔上風，近5仗取得3勝1和1負，但勝利近況較佳，所以還要看另一數據，雙方近8場碰頭，有6場的總入球超過2球，所以今場「入球大」更值博。

珀斯光輝的阿當泰加特攻入了6球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

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