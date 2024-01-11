澳職方程式｜捧FC麥克阿瑟反底　主場迎西部聯等食好「西」

亞洲盃在今周揭幕，澳洲是參賽國家之一，但由於所選國腳大多在海外落班，因此對澳職各隊影響不算大，例如今周對壘對的FC麥克阿瑟及西部聯，都沒有人入選國家隊，皆可以全力爭勝。

（球賽編號：FB0309，1月12日下午2時30分開賽，無綫myTV Super App直播）



主場的FC麥克阿瑟確實急需一場勝仗來重上正軌，他們開季理想，曾錄得7場不敗（4勝3和），但自12月中主場以0：3慘負威靈頓鳳凰後，戰績一落千丈，近5場未嘗勝果，只取得2和3負；現時以12戰得17分排第6。

FC麥克阿瑟開季7場不敗，近5仗卻未嘗勝績，急需一場勝仗來重上正軌。（Getty Images）

FC麥克阿瑟整體表現回落，但今季新加盟的老將謝明（Valère Germain）的狀態卻漸入佳境；這名33歲前鋒曾入選法國U20及U21，於法甲打滾多年，但來到澳職後未立即入局，首5場只入了1球，但踏入去年12月後，已逐漸適應，發揮水準，近7場入了5球，球隊過去兩場都是靠他的入球才逼和對手。

西部聯是澳職包尾大幡，11場只得2勝，輸了9場，包括近3場全數敗陣，現時只得6分。而且更慘烈的是，無論攻守力都是聯賽最弱，11場只入了8球，更是唯一一隊入球未達雙位數，因此其得失球差達-17球。

法國老將謝明近態大勇，近7場入了5球，是FC麥克阿瑟的首席射手。（Getty Images）

對賽往績上，雙方近5次對賽，FC麥克阿瑟取得1勝3和1負，平分秋色，但如果只計他們於主場出擊，4戰取得2勝2和，在往績支持，加上西部聯近況奇差下，今場一於捧FC麥克阿瑟「主勝」反底。

西部聯今季只贏了兩次，僅得6分，敬陪末席。（Getty Images）

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