澳職方程式｜威靈頓鳳凰迎擊墨爾本勝利　榜首「大」戰一觸即發

澳職今周上演榜首大戰，榜首的威靈頓鳳凰迎擊次席的墨爾本勝利，兩隊同得24分；鳳凰雖有主場之利，但勝利今季未嘗敗績，今仗名副其實是一場勢鈞力敵的「大」戰。

（球賽編號：FB0520，1月19日下午2時開賽，無綫myTV Super App直播）



威靈頓鳳凰今季一鳴驚人，踢到第8周都未曾落敗，以6勝2和排榜首，但近仗狀態有所回落，連同12月初主場以0：3慘負紐卡素噴射機一仗，近6場只取得3勝1和2負，順帶一提，這6場有5場總入球超過2球；不過，他們靠着「老本」，仍以12戰得24分高踞榜首，但已被墨爾本勝利追至同分。澳職的排名，如果同分的話，會先計勝仗多少，才計得失球及得球，所以鳳凰以7勝，壓過贏了6場的勝利。

巴巴路西斯近5場入了8球，是威靈頓鳳凰的首席射手。（Getty Images）

鳳凰近況回落，但前鋒巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）卻狀態大勇，這名33歲老將去季加盟，表現低迷，全季只入了兩球；但他今季如有神助，近5仗攻入了8球，包括上場作客珀斯光輝時梅開二度再加獻上一次助攻，今場鳳凰仍要靠他全力爭勝。

墨爾本勝利是澳職唯一不敗之師，12仗取得6勝6和，他們未能進佔首位，只因和波太多，包括上周作客以1：1賽和中岸水手。今季貢獻了13球的老將科拿路利正代表澳洲參加亞洲盃，大大影響勝利的攻擊力，上仗便靠丹尼爾阿辛尼（Daniel Arzani）射入12碼才獲1分。

老將科拿路利缺陣，丹尼爾阿辛尼代替他成為了墨爾本勝利的12碼劊子手。（Getty Images）

對賽往績上，雙方近4次交手，勝利贏了3次，賽和1次，稍佔上風；值得留意是，這4場有3仗總入球超過2球，加上鳳凰近6次作賽，有5次總入球都超過2球，因此雙方勝負「五五波」下，還是捧入球大更穩陣。

兩軍對賽以墨爾本勝利（藍衫）佔上風，但兩軍今季曾碰頭，則以1：1和氣收場。（Getty Images）

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