澳職方程式｜FC麥克阿瑟主場強勁　乘勝追擊放光輝

經歷澳職連續6場不勝後， FC麥克阿瑟上周終告反底，今周回到主場迎擊「尾二」的珀斯光輝，可望乘勝追擊，再下一城。

（球賽編號：FB0859，1月28日下午2時開賽，無綫myTV Super App直播）



FC麥克阿瑟在季初表現對辦，開季7仗未嘗一敗，取得4勝3和佳績，但及後卻狀態回落，先經歷三連敗，再來一個三連和；直至上周作客布里斯班獅吼，才以3：1獲勝，中止連續6場未響勝鼓的頹勢。

達域拿近兩場入了4球，今季共入了6球，與謝明並列FC麥克阿瑟的首席射手。（Getty Images）

FC麥克阿瑟近況轉弱，跟他們的防守不穩有關，近7場他們未嘗保持「清白之身」，7場失了15球，而且其中有4場失3球；猶幸他們仍保持不俗的攻擊力，14場攻入25球，攻力在聯賽中排第3，其中值得留意是進攻中場達域拿（Ulises Davila），這名墨西哥老將近2場入了4球，狀態大勇。

珀斯光輝表現也有反彈，之前經歷三連敗後，上場作客西悉尼流浪者以2：1取勝，也取得今季首場作客勝仗。不過，他們今季13戰只贏了第3場，並以11分排聯賽「尾二」，整體實力與狀態均與前列球隊有一段距離。

珀斯光輝經歷三連敗後，上場作客以2：1力挫西悉尼流浪者。（Getty Images）

對賽往績方面，雙方近5次對壘，FC麥克阿瑟取得3勝2負，優勢不明顯，但如果只計算FC麥克阿瑟主場出擊的話，他們卻3戰全勝。近況回勇、往績支持下，今場博「主勝」絕對是最佳選擇。

珀斯光輝（紫衣）今季主場曾以3：2擊敗FC麥克阿瑟。（Getty Images）

為改善球賽無效時處理安排的時間，並向顧客提供更清晰資訊，以提升整體足球投注體驗，足智彩將於12月15日起，修訂足球博彩規例中「無效球賽」部分，提高效率及提供更佳服務。

根據修訂，「無效球賽」將重新釐定為一場球賽在比賽時間結束前被中止、及推延的情況：

「中止」是指以下情況：球賽開賽後，在法定比賽時間或加時比賽時間內，1）球賽暫停超過1小時，期間官方機構沒有表示復賽時間；2）或在暫停的第1個小時內，官方機構表示球賽將暫停超過12小時。

而「推延」是指以下情況：球賽未能在原定開賽時間開始，1）並延遲超過2小時，期間該球賽官方機構並未表示新的開賽時間；或2） 或在原定開賽時間開始後的2小時內，球賽官方機構表示開賽時間將延遲12小時以上；或3） 或球賽官方機構表示球賽將不會在原定開賽時間開賽，並且將在超過12小時後開賽；或4） 或一場球賽的開賽時間被延後多過一次，而該球賽的最終開賽時間比原定開賽時間遲12小時以上。

顧客可瀏覽https://www.hkjc.com/chinese/betting/betting_rule.aspx參閱最新的足球博彩規例。