澳職方程式｜防守力夠強韌　追西悉尼流浪者作客連勝

FC麥克阿瑟上周澳職主場竟於補時階段失波，只能與「尾二」的珀斯光輝打成平手，表現令人失望；士氣受挫下，今周他們續於主場出戰第4位的西悉尼流浪者，未許樂觀。

（球賽編號：FB1143，2月4日下午2時開賽，無綫myTV Super App直播）



上周，一對進攻主力謝明（​​Valere Germain）及達域拿（Ulises Davila）雙雙建功下，FC麥克阿瑟本身一直領先，但補時3分鐘被珀斯光輝的大衛威廉斯扳成2：2平手，痛失2分下，只能以15戰22分的成績排第5名。

FC麥克阿瑟鋒將謝明近況不俗，上場對珀斯光輝便貢獻了1入球1助攻。（Getty Images）

西悉尼流浪者上周卻在少打一人下，作客以1：0小勝西部聯，取得客場2連勝，並以14戰24分的戰績壓過FC麥克阿瑟排第4。事實上，西悉尼今季作客表現不俗，取得3勝2和1負，所輸一場也只是不敵現居榜首的威靈頓鳳凰。

西悉尼進攻能力平平，僅今季新加盟的瑞典射手安東遜（Marcus Antonsson）較有級數，這名32歲老將曾在英倫落班，效力過列斯聯及布力般流浪等，今季聯賽上陣14次攻入5球。西悉尼能進佔前列位置，關鍵其實在於防守穩健，14場只失14球，是聯賽最少的。

西悉尼流浪者防守出色，進攻上則靠瑞典前鋒安東遜攻堅。（Getty Images）

對賽往績方面，雙方近5次對壘，FC麥克阿瑟取得3勝2負，優勢不明顯，但如果只計算FC麥克阿瑟主場出擊的話，他們卻3戰全勝。近況回勇、往績支持下，今場博「主勝」絕對是最佳選擇。

西悉尼流浪者（紅黑橫間衫）在對賽往績上佔上風，他們在今年元旦日便主場以3：1擊敗FC麥克阿瑟。（Getty Images）

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