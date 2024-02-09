澳職方程式｜墨爾本勝利大年初一迎FC麥克阿瑟　和氣生財過肥年

墨爾本勝利來到澳職第15場，仍然保持不敗，但因和波達9場，只能以27分排第3，今周主場迎戰實力相近的FC麥克阿瑟，隨時又會和氣收場。

（球賽編號：FB1421，2月10日下午2時30分開賽，無綫85台直播）



上周作客以1：1賽和紐卡素噴射機後，墨爾本勝利已連和4場，而且另外3場對中游的FC悉尼、榜首的威靈頓鳳凰或次席的中岸水手，都是打成1：1平手，堪稱和波專家。事實上，勝利取勝的場數只得6次，賽和卻有9場，現以15戰得27分排第3，與水手同分但落後鳳凰2分。

達米安迪施華雖年屆35歲，但他統領的墨爾本勝利「老人防線」，卻是澳職防守力最強的。（Getty Images）

墨爾本勝利面對強敵都能全身而退，主因在於他們的防守十分緊韌，15場只失17球，防守力冠絕聯賽；有趣的是，常規正選防線4人組：達米安迪施華（Damien Da Silva）、謝利亞（Jason Geria）、阿達馬查奧爾（Adama Traore）及洛迪歷米蘭達（Roderick Miranda），全部年屆三十或以上，最老的迪施華更達35歲，但這條「老人防線」勝在經驗豐富，默契十足。

FC麥克阿瑟上周以4：3力挫西悉尼流浪者後，以16戰25分進佔第4位，而且近6場未嘗敗績，士氣正盛；但要留意的是，這6仗只有2場取勝，另4仗以和局收場。

FC麥克阿瑟的謝明上仗補時建功，助球隊絕殺西悉尼流浪者。（Getty Images）

對賽往績方面，墨爾本勝利近5場面對FC麥克阿瑟取得4勝1和，佔盡上風，但今季碰頭正是以1：1賽和；勝利是和波專家，FC麥克阿瑟近6場亦4度取得和局，似乎今仗不信邪的話，可以再追賽和，如果認為雙方實力接近勝負難料，那麼「入球細」也是好選擇。

墨爾本勝利及FC麥克阿瑟今季曾對壘，雙方以1：1打成平手。（Getty Images）

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