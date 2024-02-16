澳職方程式｜中岸水手主場穩健　迎西悉尼流浪者勢必旗開得勝

今屆澳職由威靈頓鳳凰一枝獨秀，上屆總冠軍中岸水手暫列次席，需急起直追，今周遇上第5位的西悉尼流浪者，誓於主場全取3分。

（球賽編號：FB1700，2月18日下午2時開賽，無綫myTV SUPER App直播）



中岸水手今季出閘脫腳，連輸4場，之後卻連續12場未嘗敗績，重返前列位置，可惜上周主場以1：3不敗FC悉尼，雖然仍以17戰28分緊守次席，但遭同周贏波的榜首勁旅威靈頓鳳凰將積分差距拉開到5分。

中岸水手一月羅致了英格蘭前鋒賴恩艾蒙遜，加強攻力。（Getty Images）

水手能否於聯賽重上勝軌，還看新兵賴恩艾蒙遜（Ryan Edmondson）的表現。這名22歲英格蘭前鋒剛於一月來投，之前曾效力列斯聯，今次則是與曾執教列斯聯青年軍、現任水手主帥麥克積遜（Mark Jackson）故劍重逢。艾蒙遜在澳職上陣兩次，未有入球，但於周中的亞協盃對金邊皇冠的賽事大演帽子戲法，助球隊以4：0大勝晉級。

西悉尼流浪者雖然以25分排第5，但比水手少賽一場，因此在這場「6分波」同樣不容有失；不過，他們近況異常飄忽，近10場的走勢是：負勝負勝負 勝負勝負和，未嘗連勝，隔一場就會輸波。

中岸水手（左）與西悉尼流浪者今季曾對壘，水手作客以1：0獲勝。（Getty Images）

對賽往績方面，水手只是稍佔上風，近5場對壘取得2勝2和1負；但鑑於他們有新射手登場兼狀態大勇，加上西悉尼流浪者表現不穩，所以今場還是捧主勝較穩陣。

西悉尼流浪者近況表現飄忽，未嘗連勝，而且隔一場就輸波。（Getty Images）

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