英超特攻｜利物浦南征賓福特　紅軍作客捉蜜蜂

英超爭標形勢愈趨緊湊，榜首的利物浦只領先第2及第3的曼城與阿仙奴2分，而「藍月亮」更少踢一場；今周「紅軍」作客賓福特，誓要打破過去兩季造訪該倫敦球會皆失分的「宿命」，保持領先地位。

（球賽編號：FB1655，2月17日晚上8時30分開賽，Now TV 621台直播）



利物浦在前一周作客以1：3慘負阿仙奴，領先優勢蕩然無存，雖然上周以3：1力挫般尼，仍以24戰得54分雄踞榜首，但曼城2：0輕取愛華頓，「兵工廠」更以6：0大破韋斯咸，雙雙僅以2分落後，而且連得失球差也非常接近：利32球、曼及阿都是31球。

利物浦雖有沙拿缺陣，但迪亞高祖達近5場攻入3球，填補了其攻擊火力。（Getty Images）

「紅軍」依然備受傷兵困擾，前線王牌沙拿仍未復出，門將艾利臣、右閘阿諾特及中場蘇保斯拉爾等亦在養傷，就連剛復出的中場堤亞高艾簡達拿又重返十字軍名單；上場對般尼時，中場居迪斯鍾斯便要串演右閘。尤幸前線三叉戟迪亞高祖達、路易斯迪亞斯及達雲紐尼斯狀態不俗，3人近5場合共攻入了8球，彌補了沙拿缺陣的攻擊火力。

賓福特在去年12月曾連敗5場，但踏入新一年有回勇迹象，1月4場聯賽取得2勝2負，而落敗兩場亦只是不敵前列勁旅熱刺及曼城；當中與艾雲東尼（Ivan Toney）刑滿復出有關，這名27歲前鋒因違例賭波被罰停賽8個月，1月復出披甲4場便入了3球。

賓福特鋒將艾雲東尼停賽8個月後復出，即有好表現，近4場攻入了3球。（Getty Images）

利物浦近兩季作客賓福特只取得1和1負戰績，但計算近4次對壘的話，則獲3勝1負，包括首循環主場以3：0大破對手。由於曼城及阿仙奴來勢洶洶，利物浦將士用命下可看高一線，今場一於捧客勝。

利物浦在今季聯賽首循環與賓福特對壘時，主場以3：0輕鬆取勝。（Getty Images）

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