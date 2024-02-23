澳職方程式｜墨爾本勝利迎擊中岸水手　一團「和」氣最實際

澳職今周上演第2與第3位的前列火併，由墨爾本勝利主場迎擊中岸水手，雙方實力接近，主隊又是和波專家，兩軍今季兩次碰頭亦告打和，今場也大有機會和氣收場。

（球賽編號：FB2027，2月25日下午2時開賽，無綫myTV SUPER App直播）



上季總冠軍中岸水手，今季出閘脫腳連輸4場後愈戰愈勇，上周主場以1：0力挫西悉尼流浪者後，以18戰31分排次席，落後榜首的威靈頓鳳凰5分；與今仗的對手墨爾本勝利則同分，但因為澳職賽制是先計算勝仗，才計得失球差，水手贏9次而勝利則只得7次，所以水手佔先。

胡高域今次是第2度效力中岸水手，上仗對西悉尼流浪者時第150次披甲，獲球會送贈紀念品。（Getty Images）

中岸水手今季在聯賽失了22球，不及鳳凰與勝利（均失19球），但他們近5場有4場保持清白之身，38歲門神胡高域（Danny Vukovic）可謂居功至偉，他今季有7次不失球，與鳳凰的阿歷士保臣並列最多。胡高域可謂「老江湖」，2005-10年曾效力水手，之後踢過4支澳職隊伍，繼而出國到亨克、NEC等歐洲球隊落班，到前年才回巢，作戰經驗非常豐富。

墨爾本勝利上周主場對榜末的西部聯，憑中堅達米安迪施華（Damien Da Silva）補時連入兩球，才以2：1取勝，經歷聯賽5和1負後，終於取得勝果。勝利表現不如其隊名，今季以和波取多，18場比賽竟和了10場，堪稱澳職的親善大使。

達米安迪施華上仗對西部聯補時梅開二度，助墨爾本勝利以2：1險勝。（Getty Images）

雙方今季碰頭，分別以1：1及2：2打成平手，近8次對壘也有5次打和；兩軍實力接近，勝利雖然主場出擊，但水手近5場作客也未嘗敗績，綜合多項因素，今仗博和最合理。

墨爾本勝利與中岸水手今季兩次碰頭均和波收場，他們近8次對壘也有5次賽和。（Getty Images）

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