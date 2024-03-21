年僅13 歲的吳卓恩，訪問當天背著大書包，剛於學校考完試即匆匆趕到香港體育學院練水。換上泳衣、跳進泳池，卓恩流暢飛快地奮力向前游，專業模樣展現了這位勇奪杭州亞洲殘疾人運動會S6 級100 米背泳銅牌的「小飛魚」實力。

「別人游泳划手一下，我要划手兩下，但只要堅持努力到底， 相信一定會成功！」天生患有輕度侏儒症的她，有著堅毅不屈的運動員精神，決心游向巴黎殘奧！



患有輕度侏儒症的吳卓恩，有著強大的意志，不怕辛苦！

你跟游泳是如何結緣的？

我三歲開始學習游泳，當時父母希望透過游泳改善我的狀況，提升身體機能。後來我參加主流泳隊的訓練，但跟其他人的表現差距太遠，感覺有些辛苦，所以最初並不太喜歡游泳。

不過，爸爸鼓勵我堅持下去，甚至參加比賽，並強調只要有體育精神、全力以赴便可，獎項是其次。參加比賽讓我見識更多，之後開始奪得獎項，更令我變得更有自信，加上游泳真的有助我增高，所以慢慢愛上游泳。

如何踏上專業運動員之路？

三年級時，校長向我推介一個殘疾運動員的推廣計劃，提議爸爸帶我到香港體育學院進行選拔。當時江俊賢教練觀察到我的游泳動作十分流暢，覺得我很有天份，便發掘了我開始接受訓練。

吳卓恩在杭州亞殘運會為港隊勇奪首面獎牌，也是該屆比賽中最年輕獎牌得主，令她備受關注。

除了游泳，還要兼顧學業，你如何分配時間？

每星期我要接受六天、每日兩小時的訓練。平時我在學校會利用小息時間先做功課，放學後由葵涌趕過來沙田體院進行訓練，回到家中再溫書。坦白說，真的有一點辛苦，不過有空我也會相約隊友一起逛街吃飯，放鬆一下。

江俊賢教練指吳卓恩能夠奪得佳績，全因她事事認真、努力的態度。

最難忘是哪一個比賽？

最難忘是去年參加杭州亞洲殘疾人運動會，沒料到首天參加第一個項目便奪牌，而且100 米背泳並非我的主項，最初只是抱著嘗試心態比賽，所以踏上頒獎台那刻覺得非常興奮。回想當時有很多記者在場採訪，我心情十分緊張， 特別感謝這麼多來自香港的支持者為我打氣。

馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵在頂尖運動會奪牌的運動員，可分享你獲現金獎的感受嗎？

感謝馬會對我的努力有所肯定，我打算把獎金儲起，預留將來升學之用。這計劃亦令我更有決心去努力備戰今年舉行的巴黎殘疾人奧運，我將加強訓練，希望成功奪得獎牌，報答家人及教練的支持！

馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」鼓勵運動員，期望他們在比賽中努力突破自己。

有什麼鼓勵說話跟殘障年青人分享？

無論運動或讀書也好，不管成績如何，都要持正面的心態去面對。只要堅持下去， 不放棄，最終都會成功！

吳卓恩獎牌榜

杭州亞洲殘疾人運動會 S6 級100米背泳銅牌

Citi 殘疾人游泳世界系列賽 柏林站SB6 女子200米蛙泳金牌

Citi殘疾人游泳世界系列賽新加坡站SB6 女子100米蛙泳銅牌

殘疾人游泳世錦賽 100 米蛙泳銀牌

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》