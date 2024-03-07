澳職方程式｜阿德萊德聯對墨爾本勝利　阿聯「細」抗勝利

兩支近況平平的球隊阿德萊德聯與墨爾本勝利於今周澳職碰頭，兩軍近9場賽事同樣只得1勝，水兵鬥海軍下，今場可謂「細」均力敵。

（球賽編號：FB2973，3月9日下午5時15分開賽，無綫myTV SUPER App直播）



今仗主場出擊的阿德萊德聯，近9場戰績是1勝3和5負，近6仗更是未嘗勝果，錄得1和5負的劣績，似乎球員的狀態與信心都跌落谷底，而且這6仗合共失了17球，防守力非常不濟，難怪他們現時只能以19戰19分排尾三。

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西悉尼流浪者 對 西部聯



西部聯現時於聯賽榜包尾，加上近3次鬥西悉亦輸晒，正路難望取分而回。不過，他們於近4場作客聯賽，3次先開紀錄領先1：0，喜歡扒冷的球迷如下注客勝或客隊贏1：0，宜好好利用派彩快的割禾青功能。

若然西部聯成為先開紀錄的一方，可考慮止賺，先行獲利，再投注正力爭季後賽資格的西悉追和或甚至反超前，皆因西部聯近來於作客領先之下，最終都被追和或輸波終場。



阿德萊德聯（白衣）上仗作客以2：3不敵威靈頓鳳凰，已錄得3連敗。（Getty Images）

阿德萊德聯唯一可以樂觀的地方，是他們的日本中鋒指宿洋史近況不俗，近6場入了5球。這名33歲老將，身高達1.95米（6呎5吋），上季他只入了7球，但今季踢到19周已入了9球，進步明顯，他也是球隊力爭重拾勝局的關鍵人物。

墨爾本勝利近9場同樣只得1勝，戰績是1勝5和3負，開季連續15場未嘗敗績，但近5場卻輸了3場，近兩場先後不敵中岸水手及布里斯班獅吼，20戰得31分排第4，但已被榜首的威靈頓鳳凰拋離9分。

高大中鋒指宿洋史近6場入了5球，是阿德萊德聯的唯一爭勝希望。（Getty Images）

兩軍近況不濟，今場勝敗難料，但有兩個數據揭示端倪。其一是，墨爾本勝利作客踢得小心奕奕，因此近5場作客取得4和1負，而且4場和局的總入球都不超過2球；另外，雙方近4次對壘，阿德萊德聯取得3和1負，更重要的是，這4場總入球都少於3球。因此，無論誰勝誰負都不重要，「入球細」才是王道。