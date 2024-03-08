美職早霸王｜蘇亞雷斯火力全開　領地頭龍邁亞密衝擊主W

國際邁亞密今季3戰2勝1和暫列美職榜首，今周挾主場兩連勝之勢，更有新加盟的蘇亞雷斯火力全開，迎擊CF蒙特利爾，相信主場勝利3分手到拿來。

（球賽編號：FB3106，3月11日上午5時開賽，Apple TV App直播）



國際邁亞密上周主場以5：0大破奧蘭多城一仗，完全是烏拉圭球星蘇亞雷斯的表演騷，球隊5個入球中，有兩個是他直接射入，有兩個是由他助攻；另外美斯補入一球，其實也是蘇亞雷斯先妙傳佐迪艾巴單刀，但艾巴的射門被對方守將護空門，美斯門前拾得皮球「執死雞」。

蘇亞雷斯上場對奧蘭多城演出光芒四射，貢獻兩入球兩助攻，助國際邁亞密以5：0大勝對手。（路透社）

事實上，37歲的蘇亞雷斯雖然曾表示傷患纏身，不時要吃止痛藥才能披甲，但他在場上的表現卻不見異樣，無論盤扭、走位、傳送、埋門在美職賽場都屬超班，他在前線的作用可能更勝美斯；難怪國際邁亞密主場兩連勝兼不失一球。

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國際邁亞密坐擁巴塞舊生會，實力比上季強得多，其中於前線衝鋒陷陣的蘇亞雷斯及美斯腳風頗順，故今迎CF蒙特利爾，正路可以把今季主場連勝場數，增至3場。 然而，他們的防並不如想像中強，即使有左閘佐迪艾巴及防中布斯基斯壓陣，依然會被對手輕鬆攻入。故此，若然投注邁亞密主勝，又或者是贏1：0/2：0波膽，可以於適當時間割禾青獲利，之後再部署進行即場投注。



CF蒙特利爾上季出閘脫腳，開季3連敗，今季「開咧」卻取得1勝1和，而且兩場都是作客出戰。無獨有偶，CF蒙特利爾今季也羅致了一個烏拉圭射手高卡羅（Matías Cóccaro），這名26歲前鋒之前效力阿根廷甲組隊伍颶風隊，上陣95場入29球，入球率不俗，但來到美職兩場正選披甲尚未「開齋」。

國際邁亞密今季主場兩連勝，兼不失一球。（路透社）

兩軍對賽互有勝負，近5場各勝2場打和1場；單計國際邁亞密主場出擊，近4場同樣各勝2場，往績上沒有高低；不過，邁亞密如今有多名球星壓陣，尤其蘇亞雷斯提升了整條鋒線的層次，因此今場「主勝」是不二之選。

CF蒙特利爾今季也羅致了一名烏拉圭射手，名叫高卡羅，但他今季上陣兩場還未「開齋」。（路透社）

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國際邁亞密大勇再獲「利」



開季表現平平的國際邁亞密上輪大爆發，在一眾球星合作之下在主場以5：0大破奧蘭多城。蘇亞雷斯在第4及11分鐘取得入球，美斯亦在第57及62分鐘連入兩球。國際邁亞密在該戰6次射門中目標已取得5個入球。CF蒙特利爾開季1勝1和，上場他們有祖利斯維辛及美職傳奇人物祖斯夫馬天尼斯取得入球，後者在60分鐘射入了奠勝入球。CF蒙特利爾今季兩場作客已有4分進帳，而球隊在2023年整季作客只取得8分。



邁亞密經過不穩的季前熱身賽及開季後，似乎已慢慢磨合。球隊擁有十足的火力及穩健的門將，主場出擊料可順利全取3分。

