台灣文學巨擘、《巨流河》作者齊邦媛辭世　享嵩壽101歲

台灣文學巨擘齊邦媛3月29日凌晨辭世，享嵩壽101歲。齊邦媛是台大外文系名譽教授，並曾任美國聖瑪麗學院、舊金山加州州立大學訪問教授、德國柏林自由大學客座教授。她參與「台灣現代華語文學」英譯計畫，對台灣當代文學的翻譯與推廣，貢獻卓著。



齊邦媛80多歲歷時4年創作自傳性小說《巨流河》。台媒盛讚，她以溫暖的筆觸勾勒戰火中的人性與家國巨變，為大時代留下註記。2009年鉅作一出，震動華人世界。



齊邦媛80多歲歷時4年創作自傳性小說《巨流河》。（網絡圖片）

齊邦媛1924年出生，遼寧鐵嶺人，武漢大學外文系畢業，專精中國文學與英美文學。她在國立編譯館工作期間，推動國民中學的國文教科書改革，剔除政治色彩濃厚的文章，加入楊逵、黃春明、楊喚等台灣現代文學作家的作品。

同時，齊邦媛也負責推動西方文化經典及「現代化叢書」的翻譯工作，並推動吳濁流、王禎和、黃春明、李喬、鄭清文、朱天文、平路等台灣代表性作家的文學作品英譯工作，讓台灣文學作品得以在國際發聲，也催生台灣文學館，對於提升台灣文學國際能見度、促進文學交流貢獻卓著。曾榮獲第三十四屆行政院文化獎、中國文藝協會文藝獎章、五四獎文學交流獎。

她在80多歲選擇入住養生村，期間更歷時四年，完成了震動華人世界的鉅著「巨流河」，從中國長城外的「巨流河」開始，終於台灣南端恆春的「啞口海」，描述自身家族從東北到台灣的顛沛流離，反映兩代中國人的苦難。「巨流河」因而被譽為「一部反映中國近代苦難的家族記憶史、一部過渡新舊時代衝突的女性奮鬥史、一部用生命書寫壯闊幽微的天籟詩篇。」

《巨流河》作者、台大榮譽博士齊邦媛（右）獲得印第安那大學榮譽博士學位。（網絡圖片）

《巨流河》書本簡介寫道，「巨流河」位於中國東北地區，是中國七大江河之一，被稱為遼寧百姓的「母親河」。影響中國命運的「巨流河之役」，發生在民國十四年，當地淳樸百姓們仍沿用著清代巨流河之名。

簡介寫道，作者齊邦媛的父親齊世英──民國初年的留德熱血青年，九一八事變前的東北維新派，畢生憾恨圍繞著巨流河功敗垂成的一戰，渡不過的巨流像現實中的嚴寒，外交和革新思想皆困凍於此，從此開始了東北終至波及整個中國的近代苦難。作者的一生，正是整個二十世紀顛沛流離的縮影。

2018年英文版「巨流河」問世，2019年齊邦媛獲母校印第安那大學來台頒贈榮譽博士學位。95歲的她致詞時說，「我這一輩子活在愛中，尤其是我父母給我的愛，為了紀念他們，促成我寫成這本書」，齊邦媛晚年談及生死，她說，每天讀書寫作，每一刻都是永恆。