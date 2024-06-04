27間美國軍火商訪台　將拜會賴清德

賴清德5月20日甫上任之際，由27間美國國防承包商組成的代表團4日抵達台灣，預計將在美台商會的安排下拜會賴清德等台灣政府高層，並出席6日由台灣國防產業發展協會主辦的「台美國防產業論壇」，以及參訪中山科學研究院、漢翔航空工業股份有限公司等。



綜合台媒報道，今次論壇計有27間美國軍火廠商派代表訪台，連同台灣本地廠商，以及受邀的學者專家，總計將近150人。

雷神公司是美國的大型國防合約商，美國五大軍火承包商之一。（Reuters）

台媒《中央社》引述知情人士說法，今次計有27間美國國防承包商組成代表團訪台，數量高於去年的25間，且廠商趨向多元。代表團訪台期間，除就無人機、軍工產業等能量，與產官學研交換意見外，並規劃參訪台灣中山科學研究院與台灣本土航空器製造商暨國防承包商漢翔公司。

2023年5月，美國25間軍火商代表團訪台，計劃在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

知情人士表示，訪台廠商除外界熟悉的洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon Company）、貝宜（BAE Systems plc）、宇航環境公司Aero Vironment、諾格（Northrop Grumman）等業者，其中的MARTAC為無人攻擊艇公司，近期推出代號Muskie M18的小型自主水面載具（ASV），今年3月時曾參與美國海軍太平洋艦隊舉行的「無人整合課題24.1」（IBP 24.1）測試，該載具兼具高航速、高酬載、優異航程與低成本特性，可發揚不對稱作戰優勢，執行情監偵、巡邏與打擊任務。