台灣前南投縣長李朝卿貪污定讞　450年刑期創台灣司法紀錄

台灣南投縣前縣長李朝卿因貪污案而被判刑450年，成為台灣司法史上罕見的重刑案例。台灣最高法院日前駁回李朝卿的上訴，使得這一長達數年的司法案件終告塵埃落定。李朝卿在任內涉及111件貪污案，其中90件罪行確定，最終被合併判處81罪，依貪污治罪條例各罪名判處5年6月至6年6月不等的刑期，總刑期達450年。



台媒《自由時報》報道，李朝卿被指控在任內利用颱風災後重建工程，系統性地收取回扣，連小額工程和運動會紀念品的採購也未能幸免。這些回扣總金額達新台幣1274萬元（約合307.3萬港元），對縣民造成極大損害，並引發社會譁然。

其中，李朝卿在2009年莫拉克颱風後，修復南投縣信義鄉神木村聯外道路時，從工程總經費中抽取一成回扣，並親自收取946萬元（約合228.2萬港元）賄款。這些工程多為災後修復工程，應優先考量品質，但李卻利用職權收取回扣，導致工程質量受到嚴重影響。

2013年11月21日，南投地方法院再審南投縣長李朝卿涉貪案。圖為李朝卿（左）中場休息時步出法庭。（資料照片）

儘管李朝卿在庭上全盤否認指控，並聲稱自己被誣陷，但多位證人和承包商提供了關鍵證據，證實其貪污行為。最終，法院依據大量人證、物證，認定李朝卿犯行，並強調其濫用職權，背棄縣民期待，敗壞官箴。經過多年司法調查，李朝卿於2017年因二審有罪，遭國民黨開除黨籍。

報導指稱，法院認為本案已經歷多年審理，唯李朝卿犯後仍無悔意，最終遭最高法院駁回上訴，刑期確定。