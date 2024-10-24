周杰倫演唱會一張票喊7.2萬港元　北市警破獲全台最大黃牛集團

台灣知名歌手周杰倫12月初將在台北舉辦演唱會，15萬張門票10月23日開賣後瞬間售罄。隨後，有人在網上兜售黃牛票，售價甚至高達一張30萬元新台幣（約合72690港元）。台北市政府警察局刑事員警大隊立即組成專案小組，並在今（24）日破獲全台最大黃牛票業者。



綜合台媒《中時新聞網》和《ETtoday新聞雲》報道，周杰倫暌違七年在台灣開唱，他將在12月初登上台北大巨蛋展開為期四天的演唱會；15萬張演唱會門票23日開賣後「秒殺」，許多粉絲哀嚎買不到票。

不過，網絡上隨即出現黃牛漫天叫價，一張票甚至喊到30萬元新台幣。

周杰倫是一代華人的青春回憶。（資料圖片）

台北市刑事員警大隊就此立即組成專案小組，與刑事警察局偵九大隊共組黃牛查緝任務編組，並在今日查獲號稱全台最大販售黃牛票業者，逮捕了主嫌劉姓男子及張姓女子。

警方指出，這兩人在社群平台臉書和LINE上均涉有粉絲團，成員高達5萬多人，現正持續偵辦中。

報道稱，他們早在兩周前便以預售方式，在粉絲團販售周杰倫演唱會門票，包括要求粉絲團成員付訂金。例如售價新台幣6880元（約合1667港元）的門票，有興趣者就要先付一半的訂金，確定買到票後再補款，通常要再給三倍以上加上「走路工」的總費用，即新台幣2萬元（約合4846港元）上下。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

