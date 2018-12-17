【江丙坤逝世】台官員喊話「不要橫生枝節」　陳雲林取消見連戰

中國大陸海協會原會長陳雲林預定於12月20日到台灣，弔唁已故海基會前董事長江丙坤，並順便拜會國民黨前主席連戰。不過，台灣陸委會主委陳明通先行喊話，「不要橫生枝節。」

台陸委會表示，經溝通後，陳雲林取消見連戰。（中央社）

前台灣海基會董事長江丙坤逝世，大陸前海協會會長陳雲林於本月20日赴台弔唁，據了解，陳雲林此行除了國台辦綜合局局長馬國樑陪行，另將與國民黨榮譽主席連戰碰面。

對此，台陸委會主委陳明通於今（17）日稍早表示，對於陳雲林赴台與連戰會面，「不適宜」。他再次強調，兩岸沒有私誼「只有公交」，「如果說將來陳雲林要以『自由行』見連先生，that's fine」。

接著，國民黨立委林奕華質詢時挑明問，陳主委此言是否意味與連戰碰面不適宜？陳明通則直言「不適宜」，林奕華說，雙方現在都不是官員身份，如此非常不合理，陳明通接著說「兩岸沒有私誼和私交」，這是角色跟行為問題，因為這次他是以海協會前會長身份來弔唁前海基會董事長，所以陸委會協助他來台。

而國民黨立委黃昭順也指出，兩岸有一個溝通管道，總比沒有溝通管道好，「讓他去看一下（連戰）也沒怎樣」，為何不把握機會，讓兩岸有溝通機會？

陳明通回覆，他的善意就是，如果陳雲林將來用「自由行」來沒有問題，現在就是依法行政，把事情單純化，一碼歸一碼。

陳雲林訪台掀起爭議已經不是首次。先前在2008年，陳雲林訪台參與了第二次「江陳會談」，而這期間，由於馬英九被問到他與陳雲林見面時如何稱呼，馬英九說，「我稱呼他就稱『陳先生』，他稱呼我就稱『馬先生』，我覺得這是最好的方法」。此話一出，引發台灣社會的反彈，連帶陳雲林所到之處，都遭到嚴重的抗議與衝突。

不過，根據最新消息指出，陳雲林已將拜會連戰行程刪除，而對此，陸委會認為，若下次陳雲林以「自由行」見連戰，「陸委會一定開這門。」

（聯合報）