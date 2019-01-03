台親綠智庫最新民調：8成民眾不接受「九二共識　一中原則」　

由親綠機構「台灣兩岸政策協會」3日公佈其民調結果顯示，逾8成台灣民眾無法接受「『九二共識』是一個中國（中華人民共和國）原則，沒有存在中華民國存在空間。」

「告台灣同胞書」40週年，習近平首提「探索兩制」，開啟兩岸統一進程，引發兩岸熱議。

1月3日，兩岸政策協會舉行了「台灣民眾對1992年兩岸兩會會談看法」民調座談會。現場座談話指出，台灣民調有超過8成的民眾是無法接受「『九二共識』是一個中國（中華人民共和國）原則，沒有中華民國存在的空間」，另有54.2%台人認同「『九二共識』就是『一中各表』，『一中』就是中華民國」。

與會學者認為，習近平在談話中所闡述的「九二共識」內涵偏離台灣民意，而蔡英文的「四個必須」，可望獲得民意支持。

該份民調先行於2018年12月27日至28日進行調查，成功訪問1081位成年人。

儘管早於習近平與蔡英文近日針對兩岸關係的談話，但在不受新近兩岸政治說法的干擾下，調查結果顯示，有45.1%的台灣人認為「九二共識」不存在，多於認為存在的32.6%。

對於「九二共識」的內容，達55.5%的民眾自認不清楚，自認清楚者占40.2%。另有6成以上的民眾對於蔡英文政府尊重1992年歷史事實表示支持，僅20.8%表示不支持。而有60.4%民眾認為接不接受「九二共識」，對兩岸關係發展重要。最後，有超過9成的民眾支持政府在推動經濟發展的同時，更應該維護國家整體安全利益。

與會的台灣智庫諮詢委員董立文表示，蔡英文在元旦講話和1月2日的回應，應該早有准備，她一再強調的「四個必須」，不只是藍綠共識，更是台灣多數民意的共識。

而習近平的談話，證實了民進黨政府對「九二共識」內涵的憂慮，因此，他相信蔡英文的兩次談話，能得到台灣多數人民的支持。

至於兩岸政策協會秘書長王智盛指出，習近平談話所強調的「九二共識」，是一中原則，和一國兩制。而根據台灣近年幾次民調顯示，一國兩制在台灣的民意支持度很少超過5%，因此他相信蔡英文的談話，符合台灣多數民意。

王智盛表示，對台灣而言，現在的首要關鍵，是凝聚內部共識，而他認為「四個必須」中所提到的「中華民國台灣」，就是一個可能的共識。