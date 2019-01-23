台研究指男性低薪是婚姻殺手：離婚率較他人高7成

婚姻出現問題究竟為乜？台灣一項最新研究顯示，男性低薪或是一大影響因素。根據調查發現，低薪明顯衝擊民眾進入婚姻的意願，台灣男性若月薪低於3萬元（新台幣．下同．約合7621港元）者，有近半數是未婚狀態，離婚率則較一般民眾高出7成。

台灣陷入薪資困境，最新研究指出男性若薪資較低，更可能連累人生大事。（資料圖／聯合報）

台灣科技部今天（23日）發表「台灣社會變遷基本調查計劃」研究成果，指出在台灣，月薪3萬元以下的低薪男子，2017年的未婚率48.39%較一般民眾的35.54%為高；離婚率（包括分居）亦達到7.4%，是一般民眾的1.7倍，顯示低薪與家庭狀態息息相關。調查亦指出，2017年的月收入以集中在2萬至3萬元為最多，大多是青年族群。

科技部指出，是項研究成果歷經34年的調查研究、成功訪問樣本人數達12.5萬餘人，探究台灣30多年來對家庭價值態度的變化，是全世界總樣本數最大的綜合社會調查之一。

調查亦發現，不論是過去還是現在，男性都比女性較無法進入婚姻，尤其是月薪低於3萬元以下者，2017年的男性未婚率48.39%遠遠高於女性的24.11%。

對於離婚的觀念，30年來也大有不同。1984年時僅有11.7%民眾認為「夫妻不和而離婚」沒有錯，但到了2015年，已有高達61%的民眾認為「夫妻不和而離婚」沒有錯。

針對「男主外女主內」、同性婚姻等議題的看法，調查則顯示台灣較全球為保守，但女性比男性更為接受。此外，受到近年詐騙集團、居住型態改變等影響，愈來愈少人能夠配合調查，拒訪率愈來愈高亦是世界普遍的趨勢，希望民眾能協助接受調查。

（中央社／聯合報）