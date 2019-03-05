台灣再推旅遊補助方案　台青每人每日可獲500新台幣住宿優惠

據中央社報道，台灣交通部觀光局長周永暉周二（5日）公布今年4到6月春遊補助方案。根據方案，針對自由行住宿部分，周日至周四入住的自由行旅客，不分年齡每人每日將補助新台幣500元（約合港幣128元）；另外，18歲至40歲青年入住小鎮民宿、離島還可以各多加碼1次獎助。 不過，據目前官方資訊，其受惠對象大概暫時僅限於台灣人。

台灣嘉義，游客在阿里山觀賞盛開的櫻花。（資料圖片/視覺中國）

周永暉稱，若18歲至40歲青年入住一般旅館，可先享新台幣500元優惠，若其分別再於小鎮和離島各住一晚，就可以共優惠3次，相當於補助新台幣1500元（約合港幣384元）。至於團體旅客部分，除每人每日獎勵新台幣500元及每團上限3萬元（約合港幣7685元）外，如若組團前往離島、企業員工旅遊或入住星級旅館，每團加碼上限為5萬元（約合港幣1萬2809元）。

另外，台灣高鐵公司和台鐵亦有推出相應優惠，如台鐵便推出3日券新台幣1200元（約合港幣307元）優惠，比原價便宜新台幣600元（約合港幣153元）。

交通部觀光局長公布的4到6月春遊補助方案。（中央社）

約可抵消三分之一旅遊花費

據悉，新公布的春遊方案是在在「暖冬方案」和「擴大暖冬方案」的獎勵基礎上延續，而據此前公布「擴大暖冬方案」官方文件顯示，當時的優惠措施寫明不補助「非本國國民」，但新方案暫時未有具體說明。

周永暉則表示，此次的春遊方案是結合縣市政府規劃辦理，因此實際的實施日期將由各縣市政府決定，觀光局也會在3月底前彙整各地方政府方案，作整體行銷推廣。

根據觀光局官網上的統計資料顯示，2017年台灣人在本地旅遊的平均停留天數為1.49天，每人每日旅遊平均費用為新台幣1417元（約合港幣363元）。由此推算，台灣自由行旅客每人每日獲獎助新台幣500元後，約可抵消三分之一的花費。

（中央社/交通部觀光局）