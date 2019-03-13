台灣司機被辱罵懷恨在心　一年後點錯相追10公里摸小姐下體

台灣的士司機「阿仁」去年被酒女辱罵懷恨在心，去年底誤認一名攔搭的士的酒女，他隨即開車一路尾隨10餘公里，見被害人下車返家蹲下開房門之際，趁機自後方觸摸被害人下體後逃逸，被害人報警查獲，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日，得易科罰金。

台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役50日，得易科罰金。（聯合新聞網圖片）

法官查出，「阿仁」為發洩內心不滿之情緒，竟錯認與尾隨被害人，並利用她蹲下準備開門不及防備之機會，觸摸被害人的下體，顯不尊重他人對於身體之自主權利，造成被害人心理陰影，對社會風氣及治安有不良影響。

法官審酌，「阿仁」無犯罪紀錄，犯後坦承犯行，雖意欲與被害人達成和解，然因被害人無意再與他接觸，致未能與被害人達成和解，遂判處拘役。

判決書指出，「阿仁」於107年11月10日凌晨，駕駛的士，在台中北區一家KTV店附近，見被害女子獨自一人攔車，竟意圖性騷擾，一路尾隨她所搭乘的計程車。

待被害女子，自其所搭乘的的士下車後，徒步至北區中清路住處騎樓處，「阿仁」隨即將他的車停放於北平路與北平四街口，再步行由後方接近被害人，並趁被害人蹲下準備開門之際，趁機自後方以左手觸摸她的下體2秒鐘後，旋逃離現場，再駕車逃逸。警據報調閱案發地點監視器畫面後循線查獲。

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