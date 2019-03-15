【有片】蔡英文將訪南太平洋邦交國　瑙魯總統拍片表歡迎

台灣總統蔡英文即將於下周四（21日）起，一連8日訪問瑙魯（台灣稱諾魯）等太平洋地區的台灣邦交國。瑙魯總統華卡（Baron Divavesi Waqa）特地錄製影片歡迎蔡英文率團訪問。

台灣外交部周四（14日）在官方Twitter上發布華卡錄製的影片，華卡在影片中呼籲，所有瑙魯民眾要熱烈歡迎蔡英文一行，並強調台灣和瑙魯是非常親近的朋友，要向蔡英文致上崇高的敬意。

外交部指出，感謝華卡在蔡英文出訪前傳來的友好訊息；台灣和瑙魯理念相近，彼此共享南島文化，亦同樣有着促進印太地區和平、穩定、繁榮的目標。

瑙魯總統華卡在影片中呼籲，所有瑙魯民眾要熱烈歡迎蔡英文一行。（影片截圖）

據台灣外交部此前透露，蔡英文的海洋民主之旅將於21日下午出發，同日晚間抵達帕勞（台灣稱帛琉），24日轉往瑙魯訪問，26日再前往馬紹爾群島，出席太平洋婦女領袖聯盟會議並發表演說；預定28日傍晚返台，全程共8天7夜。

這是蔡英文上任後第6度出訪，亦是第2次造訪太平洋邦交國。目前台灣在太平洋地區共有6個友邦，包括基里巴斯、馬紹爾群島、瑙魯、帕勞、所羅門群島和圖瓦盧。2017年10月的「永續南島．攜手共好」之旅，蔡英文率團訪問馬紹爾群島、圖瓦盧及所羅門群島。

值得注意的是，瑙魯去年9月舉行太平洋島國論壇時，一度拒絕為持外交護照參與論壇的中國大陸代表辦理入境手續，瑙魯總統兼會議主席華卡更一度在會議期拒絕大陸代表發言，陸方當時離場抗議。大陸外交部發言人華春瑩當時回應事件指出，瑙魯違背國際慣例和論壇規定，上演了「一齣拙劣的鬧劇」。

（綜合報道）