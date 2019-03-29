【財產申報】蔡英文存款年增近200萬新台幣　名下擁6筆土地及建築

台灣的監察院周五（29日）出版最新一期《廉政專刊》，公布了台灣總統蔡英文2018年11月申報的財產狀況，其中存款約5406萬元（新台幣．下同），較上年度增加約187萬元。至於名下的土地及建築數目則維持6筆，與上年度一致。

台灣監察院公布最新一期公職人員財產申報資料，提及蔡英文存款年增48萬港元。（資料圖片／聯合報）

此次公布的財產申報資料顯示，蔡英文持有4筆土地，分別位於台北市松山區（2筆）、大安區和新北市永和區；持有的2筆建築物則分別位於台北市大安區和新北市永和區。上述不動產皆交付信託，與上次申報資料並無變化。

投資部份，蔡英文申報有價證券413.6萬元，都是她家族企業正中企業股份有限公司的股票；她還出租土地給家族經營的東道有限公司，每月租金9萬元，並投資該公司110萬元。

債務部份，蔡英文去年3月19日新增一筆短期信貸，至去年11月餘額仍有20.7萬元，再加上申報的787.1萬元房貸餘額，共計約807.8萬元，較前次申報債務減少85.6萬元。

至於蔡英文申報《洋蔥炒蛋到小英便當》及《英派：點亮台灣的這一哩路》2本書的著作權財產，均被認定是無法估價。

（綜合報道）