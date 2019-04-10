【遊台注意】花蓮昨夜起8小時內4連震　民眾收拾細軟隨時逃生

花蓮由昨日（9日）晚上至今日（10日）清晨的8個小時期間發生4次地震，其中昨晚11時13分發生的黎克特制5級地震及今日清晨4時24分發生的4.7級地震，兩次地震都屬於淺層地震、震央接近，花蓮民眾都感受到明顯震動。

花蓮由昨日（9日）晚上至今日（10日）清晨的8個小時期間發生4次地震，圖為政府向民眾發出安全警報。（聯合新聞網）

花蓮先在9日晚上11時13分發生黎克特制5級地震，震央位於吉安鄉，深度11.5公里。10日凌晨4時24分又發生4.7級地震，震央同樣位於吉安鄉，深度僅11.1公里。

兩次地震皆無災情傳出，但讓花蓮人回憶起去年的大地震，以致一夜難眠。有民眾稱「擔心再震，細軟整備完成，穿好衣服躺在床上毫無睡意」，也有民眾表示，「好不容易睡著了，又被國家警報吵醒」。

花蓮於10日清晨6時57分再發生4.9級地震，震央位於東部海域，深度24.8公里。7時10分花蓮又發生3.5級地震，震央同樣位於東部海域，深度22.1公里。

當局於地震發生後表示，山區容易發生塌方，呼籲民眾避免於山區道路行駛。

2018年2月6日花蓮發生規模6.0級地震，各處遭受重創，雲門翠堤大廈（圖）、統帥飯店等大樓倒塌傾斜。（中央社）

去年地震釀17死悲劇

2018年2月6日晚上11時50分，花蓮發生規模6.0級地震，各處遭受重創，雲門翠堤大廈、統帥飯店等大樓倒塌傾斜，造成17人死亡，多達285人受傷。

（綜合報道）