【台灣地震】細數花蓮歷年來大地震　1951年7.3級強震釀85死

周四（18日）下午1時1分，台灣花蓮縣發生黎克特製6.1級地震，地震深度18.8公里，屬於極淺層地震。據台媒報道，此次地震全台有感，包括宜蘭、南投、新北、台中等部分地區震度均達5級。目前災情仍在統計中。 台灣屬於地震多發地區，回顧歷史，近百年來，台灣多次強震都發生在花蓮發，其中1951年的花東縱谷7.3級地震造成傷亡最大，當時造成85人死亡，超過1200人受傷。

花蓮文史工作者黃家榮此前貼出數張「今昔對比照」，對比花蓮1951年地震與2018年地震情形。圖為1951年軒轅路樓房倒塌。（黃家榮）

目前在花蓮記錄上，最大地震發生於1920年的8級強震，震源深度為20公里。當時造成5人死亡、20人受傷，超過1500棟房屋損壞。

在1986年和1990年，花蓮也分別發生過6.8級和6.7級地震，兩次地震一共造成17人死亡。至2015年4月，花蓮再發生規模6級以上的地震，有1人死亡。

2018年2月，花蓮發生6級強震，致雲門翠堤大廈傾斜嚴重。地震造成17人死亡。（資料圖片）

去年2月，花蓮近海又發生6級地震，各處遭受重創，雲門翠堤大廈、統帥飯店等大樓倒塌傾斜。在主震過後的兩天內，仍不斷有5級以上的餘震。據統計，有17人在地震中遇難，多達285人受傷。遇難者中有9名大陸遊客。

據悉，台灣位於環太平洋地震帶，台灣島是板塊擠壓形成的島嶼，以地質年代來說，台灣島相對「年輕」，因此活躍的板塊運動是台灣島的「宿命」。而花蓮所在的位置「花東縱谷」是歐亞板塊和菲律賓海板塊的聚合帶。根據學者余水倍等人的研究，台灣東部地區消耗了40%的聚合能量，因此該地區的地質活動顯著。

（綜合報道）