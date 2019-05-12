台3歲童食下午茶篤爛近百萬音響　母要求閉路電視錄到才賠償

台北一名女士近日帶3歲兒子到一間甜品和音響複合店喝下午茶，未料兒子疑似戳破了價值90多萬元新台幣（約23萬港幣）的德國製音響。 雖然該女士和店主事後馬上到警局報案作筆錄，但該女士幾天後又要求店主出示閉路電視畫面，否則不作賠償，氣得店主在FB上公開事發的全部過程。

損壞的同款德國製音響價值90多萬元新台幣。（涉事店鋪FB）

店主描述稱，店裏的音響有「請勿碰觸」的標語，餐單封面也有提醒「請勿讓小孩在店內奔跑，並且請勿碰觸高價音響器材」，在客人入座時職員也會告知客人「請把小孩帶在身旁」。但當天男童依然不斷地靠近音響，店主至少向男童說了幾次「弟弟那個不可以摸」，豈料男童竟整個人趴在音響上，接著就以迅雷不及掩耳的速度戳破了音響，店主形容那刻「瞬間我心都涼了」。

男童的母親張姓女士看到音響壞了，先是問店家音響的價格，聽到價格後還責怪店家「為何要用這麼貴的喇叭」、「為何不把喇叭罩著」。但張女與店家仍願意一同去警局報案且註明「雙方已達成共識，需等德國原廠報價，再協議賠償事宜」。隔天張女還傳短訊想知道報價，但原廠報價需時，所以店家回覆稱尚未確認。

不過大約在三天後，張女帶了兩位友人到店鋪，劈頭第一句話就是：「你如何證明是我的小孩弄破的？」這讓店主驚訝，店主形容他及張女皆目睹事發過程，而且當時還發出非常大的聲響，但幾天後張女已經否認目睹事發過程。張女一行人還要求店主出示閉路電視畫面，必須有清楚畫面證明男童確實有把手伸進去，否則不作賠償。

店鋪稱有錄下事發過程

店主指事發時其實有錄到男童戳破音響的畫面，同時也錄到喇叭損毀的巨大聲響，但當時他拒絕提供畫面給張女，表示僅會提供給法院及警方，並決定一切「走法律程序」。

貼文一出，網友都紛紛力挺店鋪：「家長本來就應該把自己的孩子帶好管好，檢討店家太過份」、「自己帶小孩出門不顧好，出意外不負責，監護人當假的嗎」、「不會教就不要生」。

（綜合報道）